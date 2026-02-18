Stars TV-Insider erklärt James Van Der Beeks finanzielle Schwierigkeiten

Bang Showbiz | 18.02.2026, 09:00 Uhr

Ein Insider äußert sich zu den finanziellen Problemen des verstorenen Schauspielers.

James Van Der Beek hatte vermutlich keinen „Anteil am Gewinn“ von ‚Dawson’s Creek‘.

Der Schauspieler verstarb am 11. Februar im Alter von 48 Jahren. Trotz seines Erfolgs in der beliebten US-Serie hatte James gegen Ende seines Lebens mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Ein Brancheninsider erklärte gegenüber ‚People‘: „Es ist äußerst selten, dass Schauspieler Backend-Prozentanteile an einer Serie erhalten. Wahrscheinlich hatte er keine Gewinnbeteiligung und bekam lediglich seine Episodengage.“

Das sei in der TV-Branche ganz normal – auch bei erfolgreichen Produktionen. „Selbst bei einem großen Hit erhalten die meisten TV-Stars bei Vertragsneuverhandlungen lediglich höhere Gagen pro Folge. Fernsehen ist traditionell ein Autorenmedium, daher bekommen die Schöpfer und Produzenten üblicherweise den Großteil der Backend-Erlöse“, erläuterte der Insider.

Kurz nach seinem Tod startete James‘ Familie eine Spendenkampagne auf GoFundMe. Auf der Seite, die bereits über 2,5 Millionen Dollar gesammelt hat, heißt es: „Nach einem langen und mutigen Kampf gegen Krebs verstarb James am 11. Februar 2026. Er hinterlässt seine hingebungsvolle Ehefrau Kimberly und ihre sechs wunderbaren Kinder.“

Während seiner Krankheit habe die Familie unter erheblichem finanziellen Druck gestanden, da sie alles tat, um James zu unterstützen und seine Versorgung sicherzustellen. „Nach diesem Verlust blicken Kimberly und die Kinder in eine ungewisse Zukunft. Die Kosten für James‘ medizinische Behandlung und der langwierige Kampf gegen den Krebs haben die finanziellen Mittel der Familie aufgebraucht“, ist weiter zu lesen. Jede Spende helfe ihnen dabei, während dieser schwierigen Zeit Hoffnung und Stabilität zu finden.