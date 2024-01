Haus aus Glas, besseresser, ... TV-Tipps am Dienstag

"Haus aus Glas: Der Wassermann": Chris (Aram Arami, l.) beruhigt Emily (Sarah Mahita), als die Alarmanlage im Haus Schwarz losgeht. (cg/spot)

SpotOn News | 09.01.2024, 06:01 Uhr

Die Miniserie "Haus aus Glas" (Das Erste) erzählt die Geschichte einer Familie im Ausnahmezustand. Im ZDF entlarvt Sebastian Lege Tricks der Lebensmittelindustrie. In "Dünentod" (RTL) verschwindet eine junge Frau nach einer Partynacht spurlos.

20:15 Uhr, Das Erste, Haus aus Glas: Der Wassermann, Dramaserie

Zur Hochzeit von Chris (Aram Arami) und Emily (Sarah Mahita), der jüngsten Tochter des Gießerei-Unternehmers Richard Schwarz (Götz Schubert) und seiner Frau Barbara (Juliane Köhler), kommen die vier erwachsenen Geschwister im Elternhaus zusammen. Auch der nach Kanada ausgewanderte Felix, das schwarze Schaf der Familie. Durch einen plötzlichen Alarm am Haus verwandelt sich das Wohnzimmer in einen Panic Room und Emily wird von einem alten Trauma eingeholt: Als Kind war sie drei Wochen lang entführt und stundenlang in eine Kiste im Wald eingesperrt. Es gelingt Chris, seine Frau zu beruhigen, doch schon bald wird die Feierstimmung von weiteren familiären Spannungen gestört.

Video News

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks in Frikadellen, Ü-Eiern & Co., Food-Reportagereihe

Fragwürdige Frikadellen, trickreiche Überraschungseier, gefärbter Kaviar und geschmackloses Rosmarin-Extrakt: Sebastian Lege deckt auf, was in beliebten Lebensmitteln wirklich steckt. Ü-Eier ködern Kinder mit billigem Spielzeug, Rosmarin-Extrakt ist ein versteckter Zusatzstoff, Fertig-Frikadellen enthalten kaum gute Zutaten und Deutscher Kaviar strotzt vor Zusatzstoffen. Sebastian Lege entlarvt die falschen Produktversprechen.

20:15 Uhr, RTL, Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Das Grab am Strand, Krimi

Werlesiel ist ein beschaulicher Ort an der friesischen Küste. Doch mit der Idylle ist es vorbei, als eine junge Frau nach einer Partynacht im dichten Seenebel verschwindet. Polizistin Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki) glaubt nicht an einen normalen Vermisstenfall und beginnt mit den Nachforschungen. Schon bald trifft Tjark Wolf (Hendrik Duryn) von der Kripo Wilhelmshaven ein, um dem Verschwinden der unbekannten Frau nachzugehen.

20:15 Uhr, kabel eins, Spy – Susan Cooper Undercover, Actionkomödie

Susan Cooper (Melissa McCarthy) arbeitet für die CIA – hinter dem Schreibtisch. Doch als ihr Partner und Top-Agent Bradley Fine (Jude Law) ausfällt, muss sie sich als Undercover-Agentin beweisen und ihre Wohlfühlzone verlassen. Für die Sicherheit der Nation macht sie sich, getarnt als alleinerziehende Mutter aus Iowa, auf die Suche nach einer versteckten Bombe. Dabei tritt sie in jedes nur erdenkliche Fettnäpfchen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Der letzte Kronzeuge – Flucht in die Alpen, Thriller

Während eines Einsatzes auf einem Schrottplatz tötet eine junge, engagierte Polizistin einen vermeintlichen Angreifer. Ihr Kollege entlastet sie, indem er es wie Notwehr aussehen lässt. Traumatisiert und widerwillig wird Sarah Korr (Lisa Maria Potthoff) in eine Auszeit geschickt, um den Vorfall zu vergessen. Aber als sie eine Reise antritt, erlebt Sarah am Flughafen mit, wie der Vater eines kleinen Jungen erschossen wird. Instinktiv rettet sie das schockierte Kind vor dem Killer und zieht es mit sich in den nächsten Zug.