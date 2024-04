Stars Sadie Frost: Liebe hat keinen Platz in ihrem Leben

Bang Showbiz | 08.04.2024, 17:31 Uhr

Die 58-jährige Schauspielerin ist lieber Single statt eine zeitaufwendige Beziehung zu führen.

Sadie Frost ist lieber Single, da für eine Beziehung in ihrem Leben kein Platz sei.

Die 58-jährige Schauspielerin war nach ihrer gescheiterten Ehe mit dem Spandau-Ballet-Mitglied Gary Kemp einige Jahre mit ihrem Hollywoodkollegen Jude Law verheiratet. Seit längerem ist Sadie glücklich Single und hat laut eigener Aussage auch nicht vor etwas an dieser Situation zu ändern. Im Interview mit ‚Hello Magazine‘ erklärte sie, dass ihr Leben voll von Dingen sei, die sie liebe, weshalb für Romantik einfach keine Zeit mehr bleibe. „Dass ich die letzten Jahre alleine bin ist aus einem Grund passiert und das war gut für mich“, gibt sie preis. „Meine Prioritäten bei Männern haben sich geändert. Ich liebe meine Yoga-Praktiken und um fünf Uhr morgens aufzustehen, also gibt es nicht besonders viel Platz für eine Beziehung.“

Zwar stehe sie einer Partnerschaft nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber, doch für Sadie seit es zum jetzigen Zeitpunkt schwierig jemanden zu finden, der ihre Interessen teilt. Sie verrät weiter: „Ich würde gerne jemanden haben, sofern diese Person dieselben Dinge mag wie ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so jemanden gibt.“ Aus der Ehe mit Kemp stammt der 33-jährige Sohn Finlay und mit Law hat die Filmproduzentin die Kinder Rafferty (27), Iris (23) und Rudy (21). Wie sie im Interview erzählt, hofft Sadie darauf schon bald Großmutter zu werden. „Es gibt Hoffnung! Fin ist verheiratet, also mal sehen. Ich will mich nicht auf ein Datum festlegen…bloß kein Druck!“ scherzt sie.