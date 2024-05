Mord mit Aussicht, Sing meinen Song, ... TV-Tipps am Dienstag

"Mord mit Aussicht: Der Prozess": Marie Gabler (Katharina Wackernagel, l.) und Heike Schäffer (Petra Kleinert) teilen ein Geheimnis. (cg/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 06:01 Uhr

In "Mord mit Aussicht" (Das Erste) will sich Marie mit ihrer ungeliebten Schwester aussöhnen. Bei "Sing meinen Song" (VOX) bietet Punkrocker Sammy Amara seine Lieder zum Tausch an. Das ZDF zeigt das Live-Gespräch "Wie geht's, Deutschland?" mit Spitzenpolitikern.

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Der Prozess, Krimiserie

Marie (Katharina Wackernagel) will sich mit ihrer Vergangenheit aussöhnen und erwartet Besuch von ihrer ungeliebten Schwester Rosi (Merle Wasmuth). Gut, dass in der Wache nur ein Fall für das Schiedsamt ansteht: Müller Schlichting (Roland Riebeling) und seine Frau Jutta (Milena Dreissig) beschuldigen Otmar (Bennik Gehring), er habe die Familien-Schildkröte von Leonie genommen, schockgefrostet und dadurch getötet. Zielonka (Michael Hanemann) überlässt schadenfroh Heike (Petra Kleinert) den Fall. Eine Bewährungsprobe, die es in sich hat, denn der Kinderstreit eskaliert und reißt alte Wunden bei den Anwesenden auf.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Musik

Die dritte Folge von "Sing meinen Song" dreht sich um Sammy Amara, den Frontman der erfolgreichen Punk-Band "Broilers". Die Künstler interpretieren seine Songs neu und es wird ein sehr emotionaler Abend, der von Johannes Oerdings Auftritt als Höhepunkt gekrönt wird. Sammy Amara erzählt von seiner politischen Haltung, seiner Begegnung mit Michael Jackson und beweist, dass auch ein harter Punkrocker einen weichen Kern haben kann.

20:15 Uhr, kabel eins, Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone, Sci-Fi-Jugendabenteuer

Nachdem Teresas (Kaya Scodelario) Verrat nicht nur den Widerstand, sondern auch Thomas (Dylan O'Brien) und seine Freunde stark getroffen hat, müssen sie all ihre Kräfte und Ressourcen im Kampf gegen WCKD zusammenraufen. Dabei wird ihnen bewusst, wie schlimm es wirklich um die Menschheit steht. Wird es Thomas und seinen Freunden gelingen, WCKDs Gefangene zu befreien und ein Heilmittel gegen den tödlichen Virus zu finden?

20:15 Uhr, ZDF, Wie geht's, Deutschland?, Gespräch

Wie steht es um die soziale Gerechtigkeit im Land, was bewegt die Menschen, was erwarten sie von der Politik? Deutschland ist reich – das Vermögen liegt bei rund 17 Billionen Euro. Und doch ist es ein "armes reiches Land": In kaum einem anderen Euro-Land ist die Ungleichheit größer. Wie steht es um die Chancengleichheit bei den Themen Bildung, Arbeit, Erben oder Wohnen? Zu diesen Fragen will Christian Sievers live in Berlin diskutieren – mit Menschen aus allen Bevölkerungsschichten sowie mit Spitzenpolitikerinnen und -politikern von sieben der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen – alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.