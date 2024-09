Alles gelogen, Nord bei Nordwest, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Alles gelogen": Hajo Siewers (Bastian Pastewka) greift gerne mal zu charmanten Unwahrheiten. (hub/spot)

SpotOn News | 05.09.2024, 06:00 Uhr

Bastian Pastewka gerät in "Alles gelogen" (ZDF) als notorischer Lügner in Schwierigkeiten. In "Nord bei Nordwest" (Das Erste) werden zwei Mitglieder einer Canasta- Runde ermordet. Außerdem treibt Vin Diesel in "The Last Witch Hunter" (VOX) Dämonen aus.

20:15 Uhr, Das Erste, Alles gelogen, Krimi

Für Hajo Siewers (Bastian Pastewka) sind Lügen alltäglich. Er hat es sich zur Gewohnheit gemacht, sich mit mehr oder weniger charmanten Unwahrheiten aus jeder schwierigen Lage zu befreien. Diese Strategie scheint nun auch Hajos pubertierender Sohn Marvin (Arthur Gropp) in der Schule und gegenüber der Polizei zu übernehmen, als er verdächtigt wird, Schulcomputer gestohlen zu haben. Sehr zum Unmut von Hajos Frau Vera (Katrin Wichmann). Als Hajo plötzlich auf der Abschussliste seiner Chefin steht, erkennt er, dass er mit seinen gewohnten Ausreden nicht weiterkommt.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Canasta, Krimi

Die Schwanitzer Canasta-Runde hat vor kurzem ihr viertes Mitglied durch einen rätselhaften Todesfall verloren, als ein weiterer Vorfall das Spiel jäh unterbricht. Gerade als Hildegard Knutzen (Marion Kracht) und Annette Weinert (Katja Danowski) mit Bestatter Töteberg (Stephan A. Tölle) auf ihren verstorbenen Mitspieler anstoßen, rast ein Auto ungebremst in Tötebergs Garten. Der verletzte Fahrer kann den dreien gerade noch mitteilen, dass sich im Kofferraum seines Wagens eine große Menge Geld befindet, bevor er stirbt. Dieses mysteriöse Ereignis löst komplexe Ermittlungen für die Polizisten Hannah Wagner (Jana Klinge) und Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) aus.

20:15 Uhr, Sat.1, 99 – Wer schlägt sie alle?, Spielshow

Ein Kandidat gewinnt, 99 scheiden aus: In "99 – Wer schlägt sie alle?" treten 100 Teilnehmer gegeneinander an, um 99.000 Euro zu gewinnen. Gesucht wird das beste Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nie als Letzter abzuschneiden, kann im finalen 99. Spiel um die 99.000 Euro kämpfen. Um dorthin zu gelangen, müssen die Teilnehmer eine Kombination aus Geschicklichkeit, Sportlichkeit und Klugheit beweisen.

Video News

20:15 Uhr, VOX, The Last Witch Hunter, Fantasyhorror

Kaulder (Vin Diesel) ist ein unsterblicher Kämpfer und der letzte Hexenjäger seiner Zeit. Er muss New York vor der Zerstörung bewahren. Dabei stellt er sich einer Gruppe bösartiger Hexen und Zauberer entgegen, die unter dem Einfluss einer mächtigen Hexenkönigin stehen. Widerwillig verbündet er sich mit der magischen Traumwandlerin Chloe (Rose Leslie) und einem schüchternen Priester (Elijah Wood). Gemeinsam nehmen sie den Kampf gegen das immer stärker werdende Heer der Oberhexe auf, um diese endgültig zu besiegen.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Die 3-Millionen-Euro-Event-Woche geht in die nächste Runde. An drei aufeinanderfolgenden Abenden treten die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch gegeneinander an, um sich für die Finalsendung am Donnerstag zu qualifizieren und erneut die Chance auf den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" – drei Millionen Euro – zu erhalten. Wer begibt sich auf die Reise zum großen Gewinn? Alles kann passieren.