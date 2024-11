Usedom-Krimi, Jurassic World, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Emma - Der Usedom-Krimi": Ellen Norgaard (Rikke Lylloff, l.) kommt mit trockenen Sachen für Karin Lossow (Katrin Sass) in die Notaufnahme. (cg/spot)

SpotOn News | 28.11.2024, 06:01 Uhr

Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) erlebt Karin Lossow mit, wie eine Frau in der Ostsee umkommt. Auf ProSieben startet wieder "Das große Promi-Büßen" und in "Jurassic World: Das gefallene Königreich" (VOX) wird Chris Pratt zum Dinoretter.

20:15 Uhr, Das Erste, Emma – Der Usedom-Krimi, Krimi

Karin Lossow (Katrin Sass) geht mit ihrem Hund Lucky am Strand spazieren und begegnet dabei Gerda Kolping (Katharina Spiering). Diese nimmt wie gewohnt vor der Arbeit ein Bad in der Ostsee und trägt dabei ihren Neoprenanzug. Alles scheint wie immer, bis Karin plötzlich ihre Hilferufe hört. Gerda kämpft im Wasser ums Überleben, doch trotz Karins Rettungsversuch kommt jede Hilfe zu spät. Für die 14-jährige Emma (Cloe Albertine Heinrich), Gerdas Tochter, ist dies ein traumatisches Erlebnis – vor allem, da ihr Vater Markus Kolping (Jan-Peter Kampwirth) seit einer Corona-Erkrankung schwer pflegebedürftig ist. Gleichzeitig wird Emma in der Schule seit Monaten von ihren Mitschülern gemobbt, angeführt von ihrer früher besten Freundin und Nachbarin Susanne Bach (Carlotta von Falkenhayn).

Video News

20:15 Uhr, ProSieben, Das große Promi-Büßen, Realityshow

Prominente mit fragwürdigem Ruf sind gefragt! Olivia Jones lädt erneut zur "Runde der Schande". In der dritten Staffel von "Das große Promi-Büßen" stellt Deutschlands berühmteste Drag Queen bekannte Persönlichkeiten mit zweifelhaften Verhaltensweisen auf die Probe. In einem karg eingerichteten Camp warten anspruchsvolle Herausforderungen und eine manchmal unangenehme Gruppendynamik. Wer zeigt echte Reue und wer stellt sich trotzig Olivia Jones' Vorwürfen?

20:15 Uhr, VOX, Jurassic World: Das gefallene Königreich, Action

Vor drei Jahren wurde der Dinosaurier-Park "Jurassic World" evakuiert. Nun bedroht ein Vulkanausbruch die dort verbliebenen Dinosaurier. Um die Tiere zu retten, überredet Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) den ehemaligen Wildhüter Owen Grady (Chris Pratt), gemeinsam mit ihr auf die Insel zurückzukehren. Owen schließt sich an, auch weil er seinen Velociraptor "Blue" wiedersehen möchte. Doch schon bald entdecken sie, dass die Geldgeber der Rettungsaktion eigene, undurchsichtige Pläne verfolgen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Letzte Worte, Heimatserie

In der Ramsau hat der Winter begonnen, und am Dachstein gehen die ersten Lawinen nieder. Während Markus (Sebastian Ströbel), Katharina (Luise Bähr) und Tobi (Markus Brandl) den Südhang sichern, fährt ein Schneemobil durch das gesperrte Gebiet. Der Fahrer verliert die Kontrolle und droht in die Tiefe zu stürzen. Nach einer waghalsigen Rettung erkennen die Retter den Fahrer: Freddy Segelbacher (François Goeske), der wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls drei Jahre im Gefängnis war.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Frank Rosin wird von Mohammad und seiner Frau Claudia um Hilfe gebeten, da ihr Restaurant "Star Blue Kitchen" in Schwierigkeiten steckt. Gemeinsam mit seinem Team testet Rosin die Speisen und stellt fest, dass sowohl das kulinarische Konzept als auch die Qualität des Essens nicht überzeugen. Trotz zahlreicher Verbesserungen bleibt Mohammad pessimistisch, und es wird deutlich, dass ohne sein Engagement die Bemühungen von Rosin nicht ausreichen könnten, um das Restaurant zu retten.