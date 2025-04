Film Sydney Sweeney und Michael Bay tun sich für Film ‚OutRun‘ zusammen

Sydney Sweeney attends the Lionsgate presentation during 2025 CinemaCon - EPK - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2025, 18:00 Uhr

Sydney Sweeney und Michael Bay werden einen ‚OutRun‘-Film drehen.

Die 27-jährige ‚Euphoria‘-Darstellerin und der 60-jährige Filmemacher arbeiten gemeinsam an einer Verfilmung des gleichnamigen Arcade-Videospiels von Sega aus dem Jahr 1986 für Universal Pictures. Sweeney wird bei dem Projekt als Produzentin und Bay als Regisseur fungieren. Neben der Regie wird der ‚Transformers‘-Filmemacher bei dem ‚OutRun‘-Streifen neben Toru Nakahara und Shuji Utsumi für Sega ebenfalls als Produzent fungieren, gemeinsam mit seinem Partner Brad Fuller über ihr Platinum Dunes-Banner.

Obwohl Sweeney als Produzentin an Bord ist, berichtet ‚Deadline‘, dass die ‚Anyone but You‘-Darstellerin derzeit nicht in Gesprächen sei, in ‚OutRun‘ mitzuspielen. Es wurden aber noch keine Details zur Handlung oder mögliche Darsteller bekannt gegeben.

Das ursprüngliche ‚OutRun‘-Spiel kam 1986 auf den Markt und forderte die Spieler heraus, dem Verkehr auszuweichen und ihr Ziel zu erreichen, bevor die Zeit abläuft. Das Spiel war der Pionier eines neuen Genres von Fahrspielen und brachte mehrere andere Teile hervor, wie ‚OutRunners‘ im Jahr 1993 und ‚OutRun Online Arcade‘ im Jahr 2009. Die letzten Videospielfilme von Universal kamen mit ‚The Super Mario Bros. Movie‘ und ‚Five Nights at Freddy’s‘ 2023 heraus, Fortsetzungen für beide Titel sind derzeit in Arbeit.

‚The Super Mario Bros. Movie‘ – mit Chris Pratt, Charlie Day, Jack Black und Anya Taylor-Joy in den Hauptrollen – basierte auf Nintendos beliebter Spieleserie gleichen Namens und folgte Mario und seinem Bruder Luigi, während sie versuchen, Prinzessin Peach aus den bösen Fängen von Bowser zu retten und das Pilzkönigreich zu beschützen. Zuvor hatte Keegan-Michael Key – der in dem Film die Rolle des Toad verkörperte – angedeutet, dass die Fortsetzung von ‚The Super Mario Bros. Movie‘ einige Überraschungen für die Fans haben werde. Er sagte dem ‚Men’s Journal‘: „Eine Sache, die ich über den zweiten Film sagen kann, ist, dass er ein wenig breiter angelegt ist und wo er spielt, ist eine sehr faszinierende Geschichte und die Mario-Welt. Sie werden ein paar wirklich fantastische Ostereier finden und es war bisher sehr aufregend.“