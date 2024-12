Die Bergretter, Zürich-Krimi, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Die Bergretter: Seelenfrieden": Markus Kofler (Sebastian Ströbel) im Einsatz. (cg/spot)

SpotOn News | 12.12.2024, 06:00 Uhr

Für die "Bergretter" (ZDF) endet eine Skitour in einer Katastrophe. Im "Zürich-Krimi" (Das Erste) geschieht ein mysteriöser Autounfall und auf VOX ruft Olivia Jones wieder zum "großen Promi-Büßen" auf.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Seelenfrieden, Heimatserie

Für Markus (Sebastian Ströbel) endet die Skitour mit Frederik Falkner (Maximilian Held) tragisch. Frederik gerät in eine Schneewehe, die unter ihm nachgibt, und stürzt in die Tiefe. Markus versucht, ihn zu retten, scheitert jedoch. Wegen des schlechten Wetters und des Helikoptereinsatzes bei einem anderen Unglück mit einem Geldtransporter sucht Markus mit Frederiks Leichnam Schutz in einer Höhle. Dort erwartet ihn etwas Unerwartetes.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Zürich-Krimi: Borchert und die Stadt in Angst, Krimi

Sechs Opfer und an jedem Tatort eine Pappschablone mit Sonne und Mond: Handelt der "Zürich-Killer" nach einem mysteriösen Muster oder gibt es eine Verbindung zwischen den Getöteten? Hauptmann Furrer (Pierre Kiwitt) glaubt, in Timo Brock (Robin Sondermann) den Täter gefunden zu haben. Währenddessen wird Dominique (Ina Paule Klink) vor Borcherts (Christian Kohlund) Augen von einem Lieferwagen erfasst. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als gezielter Mordversuch.

20:15 Uhr, ProSieben, Das große Promi-Büßen, Realityshow

Olivia Jones lädt wieder zur "Runde der Schande" ein. In der dritten Staffel von "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Persönlichkeiten die Gelegenheit, sich mit ihren früheren Fehltritten auseinanderzusetzen. In einem minimalistisch ausgestatteten Camp müssen sie sich anspruchsvollen Aufgaben und schwieriger Gesellschaft stellen. Zeigen sie echte Reue oder trotzen sie Olivia Jones' Konfrontationen?

20:15 Uhr, VOX, Schöne Bescherung, Slapstickkomödie

Weihnachten steht bevor, und auch die Griswolds wollen ihr Zuhause festlich dekorieren und das Fest genießen. Doch schon das Aussuchen eines Baumes und das Anbringen der Lichterketten sorgen für Chaos. Zusätzlich mischt sich die Verwandtschaft ein und erschwert die Feierlichkeiten. Einziger Lichtblick für Clark bleibt die Hoffnung auf den Weihnachtsbonus.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Sandra und Ben, ein Geschwisterpaar, führen das Gasthaus "Zum Bräu" in Bayern. Doch der Betrieb wächst ihnen über den Kopf, weshalb sie die Hilfe von Frank Rosin benötigen. Beim Testessen erkennt der Sternekoch, dass Unordnung und mangelnde Struktur die Probleme der beiden Jungköche sind. Mit einem gezielten Plan versucht er, das Lokal zu retten und den beiden unter die Arme zu greifen.