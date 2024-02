Kroatien-Krimi, Kölle Alaaf, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Der Kroatien-Krimi: Scheidung auf Kroatisch": Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat, l.), ihr Kollege Emil Perica (Lenn Kudrjawizki) und Pathologin Brigita (Sarah Bauerett) untersuchen die Leiche der ermordeten Leyla. (hub/spot)

SpotOn News | 08.02.2024, 06:01 Uhr

Im "Kroatien-Krimi" (Das Erste) wird eine junge Frau erstochen aufgefunden. Das ZDF zeigt die Karnevalsshow "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" und bei VOX müssen "Mr. und Mrs. Smith" ihr Doppelleben als Profikiller aufdecken.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Kroatien-Krimi: Scheidung auf Kroatisch, Krimi

Die Gäste eines Restaurants an Splits Strandpromenade erleben einen dramatischen Auftritt: Die 20-jährige Leyla (Tesa Litvan) behauptet vor den Augen der sprachlosen Wirtin Nika (Lucie Heinze), von ihrem Partner Jure (Luka Dimic) schwanger zu sein. Kurz darauf wird die junge Frau tot aufgefunden. Nicht nur die Messerstiche, sondern auch das brutale Abtrennen des Ringfingers erinnern Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) und ihren Kollegen Emil Perica (Lenn Kudrjawizki) an einen früheren Fall.

20:15 Uhr, ZDF, Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung, Karneval

Tradition und Unterhaltung mit Komik, Musik und ganz viel Stimmung – das ist "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung". Die Comedians sind Marc Metzger, Ingrid Kühne, Jörg Runge als "Dä Tuppes", Achnes Kasulke und Willi & Ernst. Die Musik machen Kultbands wie die Höhner, Cat Ballou, die Domstürmer, Kasalla, die Klüngelköpp und die Paveier – zweieinhalb Stunden das Beste aus dem Kölner Karneval.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Quizmaster Jörg Pilawa testet das Wissen der Deutschen: Wie clever sind die 100 Kandidatinnen und Kandidaten im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands? Um das zu ermitteln, werden vorab repräsentative Umfragen durchgeführt. Wer schafft es, die letzte Frage richtig zu beantworten, deren Lösung im Schnitt nur ein Prozent der Deutschen kennen? Der Sieger darf sich über bis zu 100.000 Euro freuen.

20:15 Uhr, VOX, Mr. & Mrs. Smith, Actionkomödie

Nach außen sind John (Brad Pitt) und Jane Smith (Angelina Jolie) ein normales Vorstadtehepaar mit einem gewöhnlichen und langweiligen Leben. Doch beide haben ein Geheimnis: Sie sind die gefährlichsten Auftragskiller der Welt und arbeiten für konkurrierende Organisationen. Als sie eines Tages aufeinander angesetzt werden, kommt langsam die ganze Wahrheit heraus. Ab sofort nehmen sich die beiden gegenseitig ins Visier.

20:15 Uhr, Tele 5, Zwölf Runden, Actionthriller

Polizist Danny Fisher (John Cena) vereitelt in New Orleans einen Multimillionen Dollar Coup. Als die Freundin von Miles Jackson (Aidan Gillen), dem rücksichtslosen Kopf einer Verbrecherbande, zu fliehen versucht, verunglückt sie durch ein vorbeifahrendes Auto tödlich. Jackson macht Fisher für den Tod verantwortlich und schwört Rache! Er flieht aus der Haft und entführt Fishers Freundin Molly Porter (Ashley Scott). Um Molly aus der Gewalt des Entführers zu befreien, muss er in atemberaubender Geschwindigkeit zwölf perfide Aufgaben lösen, bei denen es um Leben und Tod geht. Für Fisher beginnt der härteste Tag seines Lebens, denn die Chancen, die "Zwölf Runden" zu bestehen, sind gering.