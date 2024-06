Der Bozen-Krimi, Die Bergretter, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Der Bozen-Krimi: Die Todsünde": "Capo" Sonja Schwarz (Chiara Schoras) findet ein Baby vor ihrer Haustür. (hub/spot)

SpotOn News | 27.06.2024, 06:00 Uhr

Im "Bozen-Krimi" (Das Erste) findet die Ermittlerin Sonja Schwarz ein fremdes Baby auf ihrer Türschwelle. In "The World's Most Dangerous Show" (ProSieben) erforscht Joko Winterscheidt die Herausforderungen des Klimawandels. Bei den "Bergrettern" (ZDF) geraten zwei Teenager in Lebensgefahr.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Die Todsünde, Krimi

Als "Capo" Sonja Schwarz (Chiara Schoras) eines Morgens ein sorgsam abgelegtes Neugeborenes vor ihrer Tür findet und kurz darauf die Leiche einer jungen Frau entdeckt wird, beginnt ein außergewöhnlicher Kriminalfall. Eine DNA-Analyse bestätigt, dass die Leiche die junge Mutter ist, die scheinbar bei einem Sturz von einer Bergklippe ums Leben kam. Bei Theresas Eltern, die streng religiös sind, stoßen Sonja und ihr Kollege Jonas (Gabriel Raab) auf eine erschreckend kühle Reaktion.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show, Doku

In "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" stößt Joko Winterscheidt an seine Grenzen und verzweifelt an den Problemen der Welt. Diesmal jedoch nicht in einer Unterhaltungsshow, sondern in einer sechsteiligen Dokumentation. Der Entertainer untersucht die täglich spürbaren Auswirkungen der Klimakatastrophe und deren Ursachen. Auf seiner Reise trifft Joko Menschen, die sich für eine nachhaltigere Welt einsetzen, was ihm neue Hoffnung gibt.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Verbrannte Erde, Heimatserie

Johannas Beerdigung steht bevor, und Mia (Mia-Sophie Ballauf) und Tobias (Markus Brandl) sind gekommen, um Abschied zu nehmen. Markus (Sebastian Ströbel) droht die Beisetzung aufgrund eines dringenden Einsatzes zu verpassen. Die beiden Teenager Lina (Tabea Willemsen) und Felix (Ludwig Senger) haben ihre Prüfung im Team der Jugendbergretter bestanden und möchten ihren Erfolg mit einer romantischen Nacht in der Hütte von Linas Vater Tom (Mathis Reinhardt) feiern. Doch die Nacht endet dramatisch, als ein Feuer in der Hütte ausbricht.

20:15 Uhr, Tele 5, Code 8, Sci-Fi

In der nahen Zukunft von Lincoln City werden vier Prozent der Bevölkerung mit übernatürlichen Fähigkeiten geboren. Diese Menschen leben in Armut und werden von Spezialeinheiten überwacht. Um endlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen, schließt sich der Mutant Connor (Robbie Amell) einer kriminellen Gang von "Specials" an und setzt seine Superkräfte ein.

20:15 Uhr, VOX, The Da Vinci Code – Sakrileg, Thriller

Als ein Bekannter von ihm im Louvre ermordet wird, gerät der Symbologe Robert Langdon (Tom Hanks) ins Visier der Polizei. Mithilfe der Kryptologin Sophie (Audrey Tautou) gelingt ihm die Flucht, und sie machen sich gemeinsam auf die Suche nach dem wahren Täter. Dabei helfen ihnen nicht nur die Symbole, die das Opfer vor seinem Tod hinterlassen hat, sondern auch zahlreiche andere Hinweise. Die Spur führt zu einer Geheimorganisation, die ein uraltes Geheimnis bewahren möchte.