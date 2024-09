Jenseits der Spree, Top Dog Germany, ... TV-Tipps am Freitag

"Jenseits der Spree: Der letzte Trip": Robert Heffler (Jürgen Vogel, r.) ist besorgt um seine junge Kollegin, die gerade ärztlich versorgt wurde. (hub/spot)

SpotOn News | 06.09.2024, 06:00 Uhr

In "Jenseits der Spree" (ZDF) beschäftigt eine "Wunderdroge" die Ermittler. Bei "Top Dog Germany" (RTL) gehen Hunde und ihre Halter auf einen besonderen Hindernisparcours. Bei "VOX" ist Daniela Katzenberger unterdessen "Back for good!".

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Der letzte Trip, Krimiserie

Fabian Seifert (Maik Rogge) wird tot in seiner Wohnung in Köpenick gefunden. Er hatte eine rechtliche Grauzone ausgenutzt und ein LSD-Derivat legal verkauft. Ist ihm sein Geschäftsmodell zum Verhängnis geworden? Die Ermittler finden heraus, dass das LSD-Derivat erst nach der Einnahme im Körper zur Droge wird. Fabian hatte sich als eine Art spiritueller Anführer dargestellt und legte dabei mehr Wert auf das Wohl seiner Kunden als auf seinen eigenen Profit.

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands, Show

Die Action beginnt! Die beliebte Physical Dogshow geht in die vierte Runde und bringt wieder tierischen Spaß zur Primetime am Freitagabend. In fünf neuen Episoden erwarten die Hunde und ihre Besitzer spannende Hindernisse und ein komplett neuer Parcours. Jan Köppen, Frank "Buschi" Buschmann und Laura Wontorra als Field-Reporterin moderieren und kommentieren die neuen Folgen.

20:15 Uhr, VOX, Daniela Katzenberger: Back for good! Die Katze ist zurück im Körbchen, Dokusoap

Daniela Katzenberger besucht nach 10 Jahren ihre Wurzeln und kehrt mit Ehemann Lucas an den Ort des ehemaligen Café Katzenberger zurück. Die Familie plant, sich einen Hund anzuschaffen, und holt sich Rat von Tierärztin Doc Polly. Daniela gibt außerdem Einblicke in ihr Training bei "Sporty Katz", durch das sie in einem Jahr 10 Kilo abgenommen hat, um ihre Ziele zu erreichen.

20:15 Uhr, RTL zwei, Planet der Affen: Revolution, Sci-Fi-Drama

Zehn Jahre nach einer Virus-Pandemie, die die Menschheit stark dezimiert hat, leben die intelligenten Affen unter der Führung von Caesar (Andy Serkis) in einer großen Kolonie nahe San Francisco. Ein blutiger Konflikt droht, als eine Gruppe von Menschen unter der Leitung des Ingenieurs Malcolm (Jason Clarke) versucht, ein altes Wasserkraftwerk auf dem Gebiet der Affen wieder in Betrieb zu nehmen. Um einen Krieg zu vermeiden, lässt Caesar sie gewähren, aber sein Stellvertreter Koba (Toby Kebbell), der von Menschen gequält wurde, drängt seine Artgenossen zum Kampf.

20:15 Uhr, arte, In einem Land, das es nicht mehr gibt, Drama

Im Sommer 1989 wird Suzie kurz vor dem Abitur (Marlene Burow) von der Schule geworfen. Statt zu studieren, muss sie sich nun als Arbeiterin in der sozialistischen Produktion beweisen. Ein zufälliges Foto verschafft ihr unerwartet Zugang zur glamourösen Modewelt von "VHB Exquisit" und zum Modemagazin "SIBYLLE". Suzie erlebt die Freiheit, von der sie immer geträumt hat, doch alles hat seinen Preis.