Für immer Sommer, TV-Tipps am Freitag

"Für immer Sommer: Ein neues Leben": Sophie Maibach (Anke Retzlaff, li.) und ihr neuer Kollege Alvaro Krupp Casado (Félix Herzog, re.) sind ein gutes Team. (hub/spot)

SpotOn News | 22.11.2024, 06:00 Uhr

In "Für immer Sommer" (Das Erste) muss sich eine deutsche Polizistin auf Teneriffa beweisen. Batman hat es in "The Dark Knight" (ProSieben) mit dem skrupellosen Joker zu tun. In "Jenseits der Spree" (ZDF) wird eine tote Frau in einem Container gefunden.

20:15 Uhr, Das Erste, Für immer Sommer: Ein neues Leben, Krimi

Eine junge Polizistin aus NRW, Sophie Maibach (Anke Retzlaff), reist im Rahmen eines deutsch-spanischen Austauschprogramms nach Teneriffa. Doch statt direkt an die malerischen Strände zu gehen, trifft sie zunächst ihren neuen Partner, Álvaro Krupp Casado (Félix Herzog), am Flughafen. Er bringt sie zum bereits wartenden Team der Polícia National, dem Sophie als Unterstützung für Fälle mit deutschsprachigen Bewohnern oder Touristen vorgestellt wird. Tine Bornholm (Eva-Maria Grein von Friedl) behauptet, ihr Verlobter Manuel (Leander Vyvey) habe einen Mordanschlag auf sie verübt. Bald kommen jedoch Zweifel an ihrer Geschichte auf, und Sophie entdeckt, was wirklich hinter den Anschuldigungen steckt.

20:15 Uhr, ProSieben, The Dark Knight, Superhelden-Drama

In Gotham City scheinen die Tage der organisierten Kriminalität gezählt, dank des unermüdlichen Einsatzes von Batman (Christian Bale) und Lt. Gordon (Gary Oldman). Zusammen mit dem entschlossenen Staatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhart), der viele Kriminelle hinter Gitter bringt und deshalb als "weißer Ritter" der Stadt gefeiert wird, entsteht ein starkes Bündnis. Doch plötzlich stellt sich ihnen mit dem Joker (Heath Ledger) ein neuer, gefährlicher Gegner in den Weg.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Abserviert, Krimiserie

Am Ende ihrer Schicht entdecken die Arbeiter eines Recyclinghofs eine Leiche in einem Container. Wer hat Stefanie Lehmann (Franziska Wulf), die Besitzerin einer Motorradwerkstatt, dort entsorgt? Robert (Jürgen Vogel) und Mavi (Aybi Era) müssen zunächst den Tatort aufspüren. Sie folgen der Route der Schrottsammler und finden eine Blutspur, die von Müllcontainern auf einem Parkplatz ausgeht. Was hat Stefanie in ihrer letzten Nacht dort gemacht? War sie zu einem Treffen verabredet? Die Ermittlungen führen zu ihrem Ex-Freund Vincent Dräger.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die Entführung der U-Bahn Pelham 123, Action

Eine bewaffnete Gruppe übernimmt die Kontrolle über eine voll besetzte U-Bahn in New York. Anführer Ryder (John Travolta) fordert zehn Millionen Dollar Lösegeld und droht damit, die Passagiere zu töten, falls das Geld nicht innerhalb einer Stunde übergeben wird. Der Fahrdienstleiter Walter Garber (Denzel Washington) versucht, zwischen Polizei und Entführern zu verhandeln, um eine Eskalation zu verhindern.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Vertrau mir, Krimiserie

Ein zufällig entdeckter Pass bringt ein altes Rätsel ans Licht: Der vor fünf Jahren für tot erklärte Notar Cornelius Seiffert (Sven Fricke) taucht wieder auf und sorgt für neue Probleme. Offenbar hatte ein Auftragskiller damals versucht, ihn umzubringen. Doch Cornelius hat das Blatt gewendet und ist untergetaucht. Nun müssen sich diejenigen, die ihn einst tot sehen wollten, vor seiner Rache in Acht nehmen.