Let's Dance, Die Chefin, Bad Moms 2, ... TV-Tipps am Freitag

"Let's Dance - Die große Weihnachtsshow": Die Jury mit Jorge González (l.), Motsi Mabuse und Joachim Llambi. (cg/spot)

SpotOn News | 22.12.2023, 06:01 Uhr

RTL läutet mit "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow" die Feiertage ein. Die "Chefin" (ZDF) ermittelt nach einem Mord im Bayerischen Wald. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit dem "kleinen Lord" (Das Erste).

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance – Die große Weihnachtsshow, Tanzshow

Die Weihnachtsfeiertage können die Zuschauer mit "Let's Dance – Die große Weihnachtsshow" einläuten. Bei der Tanzshow treten sechs erfolgreiche Promis der letzten Staffeln mit beliebten Profitänzern in festlichem Ambiente gegeneinander an. Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führen durch die Weihnachtsshow, in der Jury sitzen Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Wer wird "Christmas Dancing Star"?

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Die Konsequenz, Krimiserie

Was hatte Familienvater und Malermeister Bernd Steidel (Bernhard Schmid) um Mitternacht im tiefsten Bayerischen Wald verloren? Beantworten kann er die Frage nicht mehr. Steidel wurde erschossen – aus nächster Nähe. Ehefrau Marina (Bernadette Heerwagen) und Stiefsohn Xaver (Ludwig Senger) sind verzweifelt. Steidel hatte alles für die Familie getan, Feinde gab es angeblich keine. Aber schon ein kurzer Blick in die Unterlagen seines Betriebes zeigen Vera Lanz (Katharina Böhm) die ersten Unregelmäßigkeiten in der Unternehmensführung.

20:15 Uhr, RTL zwei, Bad Moms 2, Komödie

Amy (Mila Kunis), Kiki (Kristen Bell) und Carla (Kathryn Hahn) plagt der Vorweihnachtsstress: Haus dekorieren, Geschenke kaufen und Menüs vorbereiten. Dieses Jahr wollen sie sich der traditionellen Perfektion entziehen und eine besondere Bescherung planen. Doch dann tauchen die eigenen Mütter zum weihnachtlichen Besuch auf und treiben ihre Töchter in den Wahnsinn. Die besinnliche Zeit wird zum Schlachtfeld: Mütter gegen Töchter. Die Bad Moms planen ihre eigene Party.

20:15 Uhr, Das Erste, Der kleine Lord, Melodram

Der achtjährige Ceddie Errol (Ricky Schroder) lebt zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit seiner verwitweten Mutter (Connie Booth) in bescheidenen Verhältnissen in New York. Eines Tages erhalten sie Nachricht vom Earl of Dorincourt (Alec Guinness). Der Earl ist Ceddies Großvater. Sein Enkel kennt ihn aber nicht, denn der stolze alte Herr hatte sich seinerzeit von seinem Sohn Cedric – Ceddies Vater – losgesagt, als dieser eine Amerikanerin heiratete. Da inzwischen alle seine Söhne tot sind, wünscht der Earl, dass Ceddie nach England kommt, damit er als Erbfolger auf Schloss Dorincourt eine standesgemäße Erziehung erhält.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Das Weihnachtswunder, Krimiserie

Ina (Melanie Marschke) und ihr Team hoffen auf ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise ihrer Liebsten. Doch ein bewaffneter Weihnachtsmann macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Ein Streifschuss aus dessen Pistole trifft Jans (Marco Girnth) Arm, dann flieht der Täter. Kurze Zeit später überfällt er einen exklusiven Uhrenhändler, was zum Tod von Valentina Burows (Nina Gnädig) Ehemann führt. Als Kim (Amy Mußul) und Jan den Täter ausfindig machen, liegt er tot in seiner Wohnung.