"Let's Dance" (RTL) stimmt mit einer Kennenlernshow auf die neue Staffel ein. Der "Staatsanwalt" (ZDF) untersucht den Mord an einem Fitnesstrainer. In "Mechanic: Resurrection" (RTLzwei) wird der Auftragskiller Bishop zu einer tödlichen Mission gezwungen.

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow, Tanzshow

In der Kennenlernshow von "Let's Dance" erfahren 14 tanzwillige Stars, mit wem sie in den nächsten Wochen oder gar Monaten trainieren und das Tanzparkett erobern dürfen. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die 17. Staffel von Deutschlands beliebtester Tanzshow, Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bewerten das Können der prominenten Tanzschüler.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Zu schön, um wahr zu sein, Krimiserie

Am Aussichtspunkt oberhalb von Wiesbaden wird die Leiche von Marco Ritter (Merlin Maxime Mosbach) gefunden, erschlagen. Oberstaatsanwalt Reuther (Rainer Hunold) übernimmt die Untersuchung zum Mord an dem jungen Fitnesstrainer. Zeitgleich wird eine zweite Leiche in der Stadt entdeckt: Sandra Ehrheim verunglückte in ihrer Wohnung. Es gibt keine Anzeichen für einen Kampf oder Einbruch. Sandra führte gemeinsam mit ihrem Bruder Frederik (Maik Rogge) einen Hof für Obst und Gemüse.

20:15 Uhr, RTLzwei, The Mechanic 2 – Resurrection, Action

Arthur Bishop (Jason Statham), ein Auftragsmörder, der eigentlich im Ruhestand sein wollte, wird zurück ins Geschäft gezogen, als ein früherer Auftraggeber seine Geliebte Gina (Jessica Alba) entführt und mit ihrem Leben bedroht. Er muss wieder in seinen alten Beruf zurückkehren und reist um die Welt, um drei Morde im Auftrag zu begehen und sie wie Unfälle aussehen zu lassen.

20:15 Uhr, 3Sat, Der Club der singenden Metzger, Auswanderer-Epos

Nach dem Ersten Weltkrieg kehrt der Metzger Fidelis Waldvogel (Jonas Nay) mit Traumata, aber körperlich unbeschadet, in seine Heimat in Schwaben zurück. Dort erfüllt er den letzten Wunsch eines gefallenen Kameraden und heiratet dessen hochschwangere Verlobte Eva (Leonie Benesch). In der Metzgerei seiner Eltern sieht Fidelis keine Zukunft und beschließt, auszuwandern, um Armut zu entkommen. Mit einer Kiste Würste, den Messern seines Vaters und dem geheimen Familienrezept wagt er den Neuanfang in der Neuen Welt.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Anna, Krimiserie

Bei einem Einsatz mit dem SEK zur Zerschlagung eines Mädchenhändlerrings entdeckt Inas Team die Leiche von Natalka Kaminski. Nur eines der Mädchen, Anna (Viktoria Kosorukova), wird gerettet. Leni (Caroline Scholze), Jans (Marco Girnth) Ex-Frau, die mit Natalka in Kontakt stand, fühlt sich schuldig und nimmt deren Schwester Anna bei sich auf. Jan untersucht Lenis neuen Freund Caspar, einen Psychologen, der sich auf Gewaltopfer mit Fluchterfahrungen spezialisiert hat.