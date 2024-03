Der Staatsanwalt, Let's Dance, ... TV-Tipps am Freitag

"Der Staatsanwalt: Ein neues Leben": Der ehemalige Arzt Stefan Schiller (Heinrich Schafmeister, l.) gibt Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) wertvolle Informationen zu einem Röntgenbild. (hub/spot)

SpotOn News | 08.03.2024, 06:00 Uhr

Der "Staatsanwalt" (ZDF) ermittelt nach einem mutmaßlichen Rachemord. Bei "Let's Dance" (RTL) wagen sich Promis aufs Parkett. In "Blackout bei Wellmanns" (arte) muss sich eine Familie nach einem Stromausfall beweisen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Ein neues Leben, Krimiserie

Die Teamleiterin einer Wiesbadener Versicherung wurde ermordet. Oberstaatsanwalt Reuther (Rainer Hunold), Hauptkommissarin Julia Schröder (Anika Baumann) und Oberkommissar Alexander Witte (Jannik Mioducki) nehmen die Ermittlungen auf. Adil Sonai (Ercan Karacayli) zeigt sich erschüttert über den Mord an seiner Frau Karin (Alice von Lindenau). Er weiß zu berichten, dass Karin Ärger mit einem ihrer Kunden hatte, der sich ungerecht behandelt fühlte. Der Verdacht liegt nahe, dass besagter Jonas Clement (Isaak Dentler) sich nun an ihr gerächt haben könnte.

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance, Tanzshow

Der "Dancing Star"-Pokal ist auf Hochglanz poliert und das Parkett frisch gebohnert. Alle Promis sind heiß drauf, ihre besten Moves auszupacken. Eines steht jedenfalls jetzt schon fest: Es wird wie immer ein unvergessliches Tanz-Spektakel mit ganz viel Glamour und Leidenschaft! Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren das Spektakel. In der Jury sitzen Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi.

20:15 Uhr, arte, Blackout bei Wellmanns, Komödie

Thomas Wellmann (Wotan Wilke Möhring) ist Elektro-Ingenieur bei den Stadtwerken eines kleinen Orts und wird mit Mitte 50 durch den Einsatz einer KI ersetzt. Dann wird ein längerer Stromausfall für Thomas der Auslöser, sich, seine Frau und seine zwei Töchter auf den Ernstfall vorzubereiten. Ein Vorbild findet er in Peter Leschke (Hannes Wegener), einem Afghanistan-Veteranen, der als überzeugter "Prepper" sogar über einen eigenen Bunker verfügt.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die Insel, Sci-Fi-Thriller

Mitte des 21. Jahrhunderts leben Lincoln Six-Echo (Ewan McGregor) und Jordan Two-Delta (Scarlett Johansson) in einer hermetisch abgeschotteten High-Tech-Wohnanlage. Sie alle hoffen, irgendwann auf "Die Insel" reisen zu dürfen: die letzte unverseuchte Oase auf der Erde. Doch dann entdecken sie die Wahrheit: Sie sind Klone, die nur so lange leben, bis sie als menschliche Ersatzteillager ihren wahren Zweck erfüllen. Deshalb wagen sie die todesmutige Flucht und müssen sich plötzlich in einer fremden Welt zurechtfinden, während ihnen eine Truppe bewaffneter Söldner immer dicht auf den Fersen ist.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Schutzlos, Krimiserie

Kurz vor Schulbeginn verschwindet die 16-jährige Anna Klarberg (Sophie Paasch) – zur großen Sorge ihres Vater Peter Klarberg. Sowohl er als auch Annas Mutter, Barbara Klarberg (Anne Weinknecht), können sich nicht erklären, was mit ihrer Tochter passiert ist. Diese hatte sich über die vergangenen Jahre als mustergültige Schülerin und problemlose Tochter dargestellt. Wie sich herausstellt, hat Anna größere Probleme als gedacht, die sie allerdings bisher mit sich selbst ausgemacht hat, um ihren Eltern nach der Scheidung nicht noch größere Probleme zu bereiten.