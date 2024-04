Praxis mit Meerblick, X-Men, ... TV-Tipps am Freitag

"Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin": Nora (Tanja Wedhorn, l.) und Lars (Bo Hansen, r.) versorgen Jen (Anne-Marie Lux, M.). (hub/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 06:00 Uhr

In der "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) hilft die Ärztin Nora einer Frau nach einem Reitunfall. Die Telepathin Jean Grey wird in "X-Men: Dark Phoenix" (ProSieben) zur Bedrohung. Später verschwindet eine junge Frau in "Letze Spur Berlin" (ZDF) nach ihrem Übertritt zum Judentum.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin, Tragikomödie

Eigentlich müsste sich Nora (Tanja Wedhorn) wegen ihrer Schwangerschaft schonen. Allerdings lässt das ihre Praxis nicht zu. Die Ärztin sorgt sich um eine Patientin: Die Schauspielerin Jen (Anne-Marie Lux) muss nicht nur einen Reitunfall verarbeiten, sondern auch den Verlust ihrer Mutter, die vor Kurzem an Krebs gestorben ist. Als bei Jen ein Knoten in der Brust entdeckt wird, braucht sie ihre Hausärztin auch als menschlichen Beistand. Um Jen, die unter starken Ängsten leidet, neuen Mut zu geben, ist Noras Einfühlungsvermögen gefragt.

Video News

20:15 Uhr, ProSieben, X-Men: Dark Phoenix, Action

Ein Zwischenfall bei einem Rettungseinsatz im Erdorbit zwingt Jean Grey (Sophie Turner), enorme Mengen Energie zu absorbieren. Diese verstärken nicht nur die telekinetischen Kräfte der Mutantin, so dass diese zur Gefahr für sie und andere werden, sondern durchbrechen auch eine von Professor X (James McAvoy) errichtete mentale Barriere, die Jean vor ihrer Vergangenheit schützen soll.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Mutterliebe, Krimiserie

Franz Palme (Holger Kriechel) wird bei der Gartenarbeit auf seinem Privatgrundstück ermordet. Der Gärtner hatte nicht nur Streit mit einem Angestellten, sondern auch mit seiner Schwiegertochter. Judith Merat (Lilly Wiedemann) kämpft um das Sorgerecht für ihre Tochter Nikola (Greta Perone), die bei Franz Palme und seiner Frau Karla (Petra Zieser) aufwächst. Vor Gericht stehen Judiths Chancen schlecht.

20:15 Uhr, RTL zwei, Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben, Actionthriller

Der Cop John McClane (Bruce Willis) ist wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Es verschlägt ihn nach Moskau, wo er seinen Sohn Jack (Jai Courtney) aus dem Gefängnis holen muss. Beim Anhörungstermin überschlagen sich die Ereignisse: Nach einer Explosion im Gerichtsgebäude flieht Jack mit dem mitangeklagten Russen Kamarov (Sebastian Koch). John folgt den beiden, aber auch eine Gruppe von schwerbewaffneten Gangstern ist ihnen dicht auf den Fersen.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Zugehörig, Krimiserie

Unmittelbar nach ihrem feierlichen Übertritt zum Judentum verschwindet die 32-jährige schwangere Jacky Steiner (Cynthia Micas). Ihr Verlobter Patrick Brenner (Amir Hilel) ist ratlos, weil der Übertritt nicht nur Jacky sehr wichtig war, sondern auch seiner Großmutter Regina Grossmann (Judy Winter). Schließlich stellt sich heraus, dass Esther Roth (Anja Antonowicz), Lehrerin in der jüdischen Gemeinde, nach ungewöhnlich kurzer Zeit eine Empfehlung für Jackys Übertritt ausgesprochen hat.