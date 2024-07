Beauty & Fashion Sophie Turner: Sie ist ein großer Fan der French Girl-Ästhetik

Sophie Turner - EE BAFTA Awards 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2024, 16:00 Uhr

Sophie Turner erzählte, dass sie die French Girl-Ästhetik „liebt“.

Die ehemalige ‚Game of Thrones‘-Schauspielerin ist ein großer Fan des „coolen, schicken, irgendwie mühelosen“ Looks, den es schon seit Jahrzehnten gibt und der zuerst von Jane Birkin und Brigitte Bardot geprägt wurde.

Über ihren Stil sagte Turner in einem Gespräch gegenüber ‚InStyle‘: „Das ist ein umfangreicher Prozess und es dauert lange für mich, da ich es einfach nicht auf die Reihe bekomme. Ich habe ADHS, also dauert das immer eine Weile. Ich liebe die French Girl-Ästhetik, besonders für den Sommer – cool, schick, irgendwie mühelos aussehend. Für mich erfordert es eine Menge Anstrengung, gut auszusehen. Es dauert echt lange, bis ich das hinbekomme.“ Die 28-jährige Prominente fügte hinzu, dass sie das Haus nie ohne Haargummi, Lippenstift und Lipliner verlassen würde: „Ich nehme mir immer ein Haargummi mit – oder ein Haarband, wie die Amerikaner es nennen –, da man ja nie weiß, wann man tanzen geht, und man keine verschwitzten Haare haben möchte. Und dann habe ich immer meinen Lipliner mit dabei. Und was wäre das Letzte? Genau, mein Lippenstift. Das ist echt alles, was ich während der Nacht abnehme, also brauche ich den immer in meiner Tasche mit dabei.“