Der Alte, Praxis mit Meerblick, ... TV-Tipps am Freitag

"Der Alte: Das gute Leben": Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Caspar Bergmann (Thomas Heinze) versuchen, den Hergang der Tat zu rekonstruieren. (hub/spot)

SpotOn News | 03.05.2024, 06:01 Uhr

Der "Alte" (ZDF) kommt hinter das Doppelleben einer Diplomatentochter. In der "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) kämpft die Ärztin Nora mit Überarbeitung. Außerdem muss Gerard Butler in "Geostorm" (Sat.1) eine Naturkatastrophe verhindern.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Das gute Leben, Krimiserie

Das vermeintliche Diplomatenkind Jenny Körber (Isabel Thierauch) wird tot aufgefunden. Caspar Bergmann (Thomas Heinze) und sein Team finden heraus, dass Jenny aus der unteren Gesellschaftsschicht stammt. Sie hatte ihren Verlobten angelogen. Die Ermittler stoßen auf ein Netz aus Lügen, das den getäuschten Verlobten, einen eifersüchtigen Ex-Freund und andere Neider umspannt.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Geheimnisse, Tragikomödie

Wenn es um ihre eigene Gesundheit geht, hört Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) auf keinen medizinischen Rat. Ohne auf die Alarmsignale von Körper und Seele zu achten, stürzt sich die Praxisinhaberin und Notärztin in die Arbeit. Noras Gedanken schweifen jedoch ab, ungewohnte Aussetzer lassen sich kaum überspielen. Als eine Patientin nach einer Untersuchung zusammenbricht, sucht Nora die Ursache bei sich: Hat sie etwas übersehen? Während Saskia Menke (Dana Golombek) auf der Intensivstation dramatisch abbaut, findet auch Doktor Heckmann (Patrick Heyn) keine Erklärung für die ungewöhnlichen Herzinfarktsymptome.

Video News

20:15 Uhr, ProSieben, Geostorm, Katastrophenthriller

In der dystopischen Welt der Zukunft wird das Wetter auf der Erde von Satelliten gesteuert. Als eine Fehlfunktion dazu führt, dass man sie abstellen will und somit ein Sturm, der das Ende der Welt bedeutet, droht, hängt alles an Jake (Gerard Butler). Gemeinsam mit seinem Team muss er einen Weg finden, die Trabanten wieder unter Kontrolle zu bringen. Bald stellt sich jedoch die Frage: Wer kontrolliert hier eigentlich wen?

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance, Tanzshow

Der "Dancing Star"-Pokal ist auf Hochglanz poliert und das Parkett frisch gebohnert – 2024 kann wieder richtig abgetanzt werden. Und damit die 17. Staffel von "Let's Dance" ein voller Erfolg wird, sind alle Promis schon ganz heiß drauf, ihre besten Moves auszupacken. Eines steht jedenfalls jetzt schon fest: Es wird wie immer ein unvergessliches Tanz-Spektakel mit ganz viel Glamour und Leidenschaft!

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Rückfall, Krimiserie

Kurz vor einem Gerichtstermin verschwindet die Anwältin Nora Lindlar (Judith Neumann) spurlos und wird von ihrem Ehemann und Kanzleipartner Konstantin Lindlar als vermisst gemeldet. Radek (Hans-Werner Meyer) und sein Team vermuten zunächst, dass Nora mit dem Sorgerechtsstreit der vormals alkoholkranken Elin Wolff überfordert war. Der ehemalige Anwaltsgehilfe Markus Bernard (Jakob D'Aprile) gibt zu, dass Nora ihm gekündigt hatte.