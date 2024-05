Daheim in den Bergen, Der Alte, ... TV-Tipps am Freitag

"Daheim in den Bergen: Schulter an Schulter": Georg (Thomas Unger, l.), Marie (Catherine Bode, M.) und Helga (Petra Zieser) packen es gemeinsam an. (hub/spot)

SpotOn News | 17.05.2024, 06:01 Uhr

In "Daheim in den Bergen" (Das Erste) greifen die Leitner-Brüder einem befreundeten Bauernpaar unter die Arme. Der "Alte" (ZDF) ermittelt nach dem Mord an einer Journalistin. Außerdem zeigt ProSieben das "Transformers"-Spin-off "Bumblebee".

20:15 Uhr, Das Erste, Daheim in den Bergen: Schulter an Schulter, Familiendrama

Einer hilft dem anderen – so lautet das ungeschriebene Gesetz der Bergbauern. Als die benachbarten Wenningers (Peter Kremer, Petra Zieser) ihren Hof zu verlieren drohen, möchte Georg Leitner (Thomas Unger) in die Bresche springen. Obwohl auch für seine Milchwirtschaft teure Investitionen anstehen und die Kosten galoppieren, will er mit allen Mitteln helfen. Auch sein Bruder Florian (Matthi Faust) braucht ausgerechnet jetzt Geld, um als neuer Investor in den Walserhof einzusteigen. Er möchte Lisa (Theresa Scholze) ihren Lebenstraum erfüllen. Florian ahnt jedoch nicht, dass es auch um ihre gemeinsame Zukunft als Paar geht.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Der Weg in die Freiheit, Krimiserie

Der Mord an der Journalistin Maren Heppner (Sonia Hausseguy) gibt Caspar Bergmann (Thomas Heinze) und seinem Team einige Rätsel auf: Zwar ist die Tatwaffe, ein Wasserkocher, schnell identifiziert, doch Laptop und Handy fehlen. Wollte ihr Mörder etwa Beweismaterial vernichten? Heppners mit Lehm beschmutzte Schuhe und ein kryptischer Notizzettel jedenfalls sprechen dafür, dass sie gerade in intensiven Recherchen steckte. Heppners Autoren-Partner, Jakob Zeppelin (Max von Thun), kann sich allerdings darauf keinen Reim machen. Weil er in den vergangenen Wochen in Kur war, weiß er nicht, worüber seine Kollegin recherchiert haben könnte.

20:15 Uhr, ProSieben, Bumblebee, Action

Auf dem Planeten der Autobots herrscht Krieg, weswegen Optimus Prime den Transformer B-127 auf die Erde schickt, um eine neue Basis zu eröffnen. Dort angekommen, trifft er auf Soldaten und einen feindlichen Decepticon und muss sich, als VW-Käfer getarnt, auf einem Schrottplatz verstecken. Dort findet ihn die Schülerin Charlie (Hailee Steinfeld), die bald entdeckt, dass in ihrem Bumblebee mehr steckt als ein gewöhnliches Auto.

20:15 Uhr, RTL zwei, 22 Jump Street, Actionkomödie

Eine neue Designerdroge macht am College die Runde und hat bereits ein erstes Todesopfer gefordert. Die Cops Schmidt (Jonah Hill) und Jenko (Channing Tatum) ermitteln undercover. Doch sie fangen auch an, sich unterschiedlichen Verlockungen des Collegelebens hinzugeben.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Das weiße Rauschen, Krimiserie

Für den Berufsschullehrer Tom Schreiber ist es ein sehnlicher Wunsch, Henri, den Sohn seiner Frau Jana, zu adoptieren. Dennoch verschwindet er vor dem Termin beim Familiengericht. Für Oliver Radek und sein Team spricht zunächst einiges dafür, dass Kilian Hein, einer von Schreibers Schülern, für dessen Verschwinden verantwortlich ist. Dann allerdings mehren sich die Anzeichen dafür, dass der Lehrer ein Doppelleben geführt hat.