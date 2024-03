Zwei Erben sind einer zu viel, ... TV-Tipps am Karfreitag

"Zwei Erben sind einer zu viel": Clara (Katrin Röver) und Konrad (Peter Heinrich Brix) können sich nicht riechen. (hub/spot)

SpotOn News | 29.03.2024, 06:01 Uhr

In "Zwei Erben sind einer zu viel" (Das Erste) gerät ein Betrüger an eine streitbare Hausbewohnerin. Ein Bankangestellter entdeckt in "Free Guy" (Pro Sieben), dass er eine Figur in einem Videospiel ist. Außerdem zeigt RTL "Let's Dance - Die Magic Moments der Profis".

20:15 Uhr, Das Erste, Zwei Erben sind einer zu viel, Komödie

Ex-Knacki Konrad Kühn (Peter Heinrich Brix) wittert mit dem Verkauf eines scheinbar unbewohnten Hauses an der Ostsee das schnelle Geld. Er gibt sich als Alleinerbe aus, aber im angeblich unbewohnten Haus lebt jemand. Clara Mensen (Katrin Röver). Mit ihrer Freundin Valeska (Marion Kracht) versucht sie alles, um den Verkauf zu verhindern. Auch, weil Bürgermeister Flasskamp (Tom Beck) den Deal mit Kühn sehr gerne sehr schnell abwickeln will. Ihm gehört nämlich schon das Nachbargrundstück und er könnte endlich seine Pläne für ein großes Hotel umsetzen. Doch die beiden haben ihren Plan ohne Clara Mensen gemacht. Sie findet Kühns wahre Identität heraus. Und Kühn erfährt ein Geheimnis über Clara Mensen. So müssen die beiden Kontrahenten plötzlich zusammenarbeiten, um jeweils ihre eigene Haut zu retten.

Video News

20:15 Uhr, ProSieben, Free Guy, Actionkomödie

Die Tage des Bankangestellten Guy (Ryan Reynolds) in Free City sehen tagein tagaus gleich aus. Als er Molotov Girl (Jodie Comer) alias Millie über den Weg läuft, erfährt er von ihr, dass er ein NPC – ein Non-Player-Character – in einem Computerspiel ist. Zunächst ist er schockiert, doch dann genießt er, dass er endlich tun und lassen kann, was er will – bis Free City-Besitzer Antwan (Taika Waititi) droht, das Game abzuschalten. Nun muss Guy gemeinsam mit Millie seine Welt retten.

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance – Die Magic Moments der Profis, Tanzshow

Diesmal stehen die Profis im Mittelpunkt und verraten, welche Momente für sie die schönsten, emotionalsten und witzigsten in 16 Staffeln "Let's Dance" waren. Ohne die Tänzer und Tänzerinnen wie Ekat, Renata, Zsolt, Kathrin oder Vadim wäre "Let's Dance" nicht das, was es ist. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen durch das Best of, in dem jeder Profi sein ganz persönliches Highlight aus der eigenen "Let's Dance"-Geschichte mit den Zuschauern teilt.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Schleichendes Gift, Krimiserie

Oberstaatsanwalt Reuther (Rainer Hunold) wird mit dem gewaltsamen Tod von Robert Hoffmann (Fabian Alexander Kondziolka) konfrontiert. Gemeinsam mit den Kommissaren Schröder (Anika Baumann) und Witte (Jannik Mioducki) gilt es, den Mord in einer Apotheke aufzuklären. Ein Raubüberfall erscheint unwahrscheinlich, weil sich keine Hinweise auf einen Diebstahl finden. Dr. Engel (Astrid Posner) vermutet, dass der Apotheker während des Nachtdienstes erschlagen wurde. Walter Kieser (Christian Grashof) zeigt sich wenig erschüttert über den Tod des Schwiegersohnes.

22:30 Uhr, ProSieben, Bullet Train, Action

Der vom Pech verfolgte Auftragskiller Ladybug (Brad Pitt) soll in einem japanischen Hochgeschwindigkeitszug einen Koffer voller Geld an sich nehmen und nach Tokio bringen. Was nach einem einfachen Job klingt, gerät jedoch vollkommen aus dem Ruder. An Bord sind nämlich eine Vielzahl weiterer Killer, die Ladybug so richtig in die Suppe spucken wollen.