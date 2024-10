Wer ohne Schuld ist, The Taste, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Wer ohne Schuld ist": Anita (Lou Strenger, v.) untersucht gemeinsam mit ihrem Kollegen Mike (Sohel Altan Gol) den Tod eines jungen Mannes. (cg/spot)

SpotOn News | 23.10.2024, 06:00 Uhr

In "Wer ohne Schuld ist" (Das Erste) endet eine Partynacht auf dem Dorf tödlich. Horst Lichter begrüßt bei "Bares für Rares" (ZDF) die Schauspielerin Valerie Niehaus. Außerdem geht "The Taste" (Sat.1) in eine neue Staffel.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer ohne Schuld ist, Drama

Paul (Aaron Hilmer), ein Erzieher im Kindergarten, ist mit Isabella (Antonia Moretti) liiert. Um seine Unsicherheiten zu bewältigen, greift Paul häufig zum Alkohol. Er trinkt, um mutiger und lockerer zu wirken, um seine Sorgen zu verdrängen oder unangenehme Gefühle zu unterdrücken, oft zusammen mit Freunden, manchmal bis er Blackouts hat. Auch am Abend des jährlichen Dorffestes. Als er am nächsten Morgen erwacht, hat er kaum Erinnerungen an die Nacht, einen starken Kater und ein blutverschmiertes T-Shirt. Es stellt sich heraus, dass Adem (Georg Paluza), der Ex-Freund von Isabella, ermordet wurde. Paul hat keine Erinnerungen, aber ein klares Motiv.

20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares, Trödelshow

In dieser Herbstausgabe begrüßt Horst Lichter Raritätenbesitzer mit ihren Schätzen in der historischen Kulisse des Klosters Eberbach, einer ehemaligen Zisterzienser-Abtei im Rheingau. Auch Schauspielerin Valerie Niehaus ("heute-show" und "Herzkino") möchte ein besonderes Stück verkaufen. Sie bringt einen Porzellan-Kerzenständer von Meissen mit, den sie von ihrer Tante geerbt hat. Was wird das Expertenteam wohl dazu sagen?

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Die Kandidaten müssen die Gourmet-Coaches Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin mit ihren Kreationen beeindrucken. Von schwäbischem Zwiebelrostbraten mit Cranberry und Süßkartoffel bis hin zu Choux aux Craquelin mit Kabeljau, Pilz, Apfel, Miso und Zitrone ist alles dabei. Wer schafft es, sich einen Platz in einem der Teams zu sichern und gewinnt am Ende das eigene Kochbuch, ein Siegergericht im Handel und 50.000 Euro?

Video News

20:15 Uhr, kabel eins, Das perfekte Verbrechen, Thriller

Nachdem er von der Affäre seiner Frau erfährt, plant der Unternehmer Ted Crawford (Anthony Hopkins), sich an ihr und ihrem Liebhaber zu rächen. Er hat nicht vor, dafür ins Gefängnis zu gehen, und entwickelt deshalb einen Plan für das perfekte Verbrechen. Doch er hat nicht mit dem entschlossenen jungen Staatsanwalt Beachum (Ryan Gosling) gerechnet, der ihm im Gericht hartnäckig entgegentritt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Ins Gesicht geschrieben, Krimi

Ekki (Oliver Korittke) ist zum Firmenjubiläum eines Freundes nach Bielefeld eingeladen. Wilsberg (Leonard Lansink) begleitet ihn, um in Bielefeld seinen alten Freund Manni (Heinrich Schafmeister) zu treffen. Doch das Wiedersehen fällt ins Wasser. In der Stadt sorgt eine App namens "Face23" für Furore, die mithilfe von Gesichtserkennung alle verfügbaren Informationen über eine Person zusammenträgt. Als ein Video von Alex (Ina Paule Klink) neben einer Leiche auftaucht, gerät sie unter Mordverdacht, und Wilsberg muss sich mit der App auseinandersetzen, um den Fall zu klären.