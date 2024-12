Die Toten von Marnow, The Taste, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Die Toten von Marnow: In Schwerin wird scharf geschossen": Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) steckt in einer ermittlerischen Sackgasse. (cg/spot)

SpotOn News | 11.12.2024, 06:00 Uhr

In "Die Toten von Marnow" (Das Erste) kommt es zum Showdown am Schweriner Hauptbahnhof. Bei "The Taste" (Sat.1) ist das Motto heute "Weihnachtsfilme". Privatdetektiv Wilsberg (ZDFneo) geht dem Mord an einem Psychologen nach.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Toten von Marnow: In Schwerin wird scharf geschossen, Krimi

Vor der gescheiterten Zeugenschutzaktion finden Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Elling (Sascha Geršak) Sarah. Zwischen Sarah und Lona nähern sich an, doch tragische Ereignisse reißen sie wieder auseinander. Mit Unterstützung von Elling und Sam verfolgt Lona kompromisslos diejenigen, die Böses mit Sarah im Sinn haben. Währenddessen kommen Dudek (Bernhard Conrad) und Maja (Sabrina Amali) der zentralen Verschwörung gefährlich nahe – und geraten dadurch selbst in Gefahr. Am Schweriner Hauptbahnhof eskaliert die Situation in einem dramatischen Showdown.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Das Halbfinale steht im Zeichen von Weihnachten: Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin erscheinen in festlichen Weihnachtspullovern. Doch ob das ausreicht, um Gastjuror und Sternekoch Christoph Rüffer mit ihren kulinarischen Kreationen zu beeindrucken? Seit 2002 begeistert er im Hamburger Restaurant "Haerlin" mit innovativen Aromen und besonderen Texturen. Jetzt müssen die Teams zeigen, was ihnen zum Thema "Weihnachtsfilme" einfällt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Blinde Flecken, Drama

Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) soll beweisen, dass ein Familiengutachter manipuliert wurde. Doch bevor er seine Ermittlungen vorantreiben kann, wird der Psychologe erschossen. Wilsbergs Mandant Peter Oldendorp (Nicholas Reinke) steckt mitten in einem Sorgerechtsstreit mit seiner Frau Natalie (Anja Knauer) um die gemeinsame Tochter Franzi (Lilli Lacher). Peter beschuldigt Natalie, eine Affäre mit dem Gutachter gehabt zu haben. Doch Wilsberg entdeckt, dass Natalies Liebhaber jemand ganz anderes ist.

Video News

20:15 Uhr, NITRO, Die Mumie kehrt zurück, Abenteuerkomödie

Im Jahr 5067 vor Christus kämpft der Skorpionkönig (Dwayne Johnson) um die Herrschaft über Ägypten. Nach einer Niederlage zieht sich seine geschlagene Armee in die Wüste von Ahm Shere zurück. Um sein Leben zu retten, schließt der Skorpionkönig einen düsteren Pakt mit dem Gott Anubis. Jahrhunderte später, 1933, führen Rick (Brendan Fraser) und Evelyn O'Connell, genannt Evy (Rachel Weisz), als Ehepaar mit ihrem Sohn ein aufregendes Leben. Bei einer Ausgrabung entdecken sie den sagenumwobenen goldenen Armreif des Skorpionkönigs.

21:45 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und das mörderische Türkis, Krimi

Am frühen Morgen wird auf einer Landstraße auf Sylt ein Auto mit offen stehenden Türen entdeckt. Hauptkommissar Feldmann (Oliver Wnuk) spürt sofort, dass etwas nicht stimmt. In den Dünen stößt er auf die Leiche eines Mannes. Während er versucht, den Täter zu verfolgen, bricht sich Feldmann ein Bein, und der Täter entkommt unerkannt. Der Tote ist Harald Piontek, ein renommierter Kunstexperte und unabhängiger Kurator von Kunstausstellungen.