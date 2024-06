Pulp Fiction, Wirklich wahr?!, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Deutschland. Fußball. Sommermärchen 2024?": Esther Sedlaczek zeichnet ein sportliches und unterhaltendes Bild zur Lage unserer "Fußball-Nation". (cg/spot)

SpotOn News | 05.06.2024, 06:01 Uhr

Das Erste zeigt die Doku ""Deutschland. Fußball. Sommermärchen 2024?". Sternekoch Max Strohe enthüllt "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte" (Sat.1). Auf RTL präsentiert Daniel Hartwich die "Rateshow der verrückten Geschichten" mit vielen Promis.

20:15 Uhr, Das Erste, Deutschland. Fußball. Sommermärchen 2024?, Doku

Vor dem Hintergrund des "Sommermärchens" der WM 2006 nimmt Esther Sedlaczek das Publikum mit auf eine Reise durch Deutschland 2024. Wie hat sich die Stimmung seit 2006 verändert? Lässt sich das fröhlich-friedliche Sommermärchen wiederholen? Esther Sedlaczek zeichnet in dieser Dokumentation ein sportliches und unterhaltendes Bild zur Lage der "Fußball-Nation" Deutschland. Sie trifft unter anderem Bundestrainer Julian Nagelsmann, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, den ARD-Fußball-Experten Bastian Schweinsteiger und Weltmeistertrainer Jogi Löw.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte – Asia, Sushi & Co., Kochdokureihe

Laut Forsa-Umfrage steht fest: Die zweitbeliebteste Länderküche der Deutschen kommt aus Asien. Doch was genau sind die begehrtesten Gerichte aus Fernost? In einem chinesischen Restaurant in Köln findet Sternekoch Max Strohe heraus, warum chinesisches Essen in Deutschland so gut ankommt. Außerdem darf er in einer der bekanntesten Küchen von Bangkok hinter die Kulissen blicken und erfährt erstaunliche Geheimnisse über die thailändische Küche.

20:15 Uhr, RTL, Wirklich wahr?! Die Rateshow der verrückten Geschichten, Show

Was ist denn hier die Wahrheit? Daniel Hartwich präsentiert die unterhaltsame Rateshow der verrückten Geschichten und skurrilen Unwahrheiten! Zwei Promi-Teams treten in jeweils sechs Runden und einem großen Finale gegeneinander an. In jeder Spielrunde müssen sie erraten, welche der kuriosen Geschichten oder unglaublichen Tatsachen wahr sind. Spaßige Einspieler und witzige Experimente runden die Show ab. Das Publikum zu Hause und im Studio kann ebenfalls mitraten und fleißig mitdiskutieren.

20:15 Uhr, kabel eins, Pulp Fiction, Gangstersatire

Der Gangsterboss Marsellus Wallace (Ving Rhames) engagiert die Auftragskiller Vincent Vega (John Travolta) und Jules Winnfield (Samuel L. Jackson), um einen Koffer zu finden. Anderenorts hadert der Boxer Butch Coolidge (Bruce Willis) damit, seinen nächsten Kampf auf Wallaces Anweisung hin, absichtlich zu verlieren. Er entschließt sich, selbst Nutzen aus der Situation zu ziehen und besiegelt damit nicht nur Vincents Schicksal, sondern bringt auch sich und Wallace in unerwartete Gefahr.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: 90 – 60 – 90, Krimi

Ekki (Oliver Korittke) kann es gar nicht glauben: Das bekannte Model Sonja Conrad (Jasmin Lord) steht bei seinem Kumpel Wilsberg (Leonard Lansink) im Antiquariat und bittet den Detektiv um Hilfe. Ein Stalker sei angeblich hinter ihr her. Wilsberg und Ekki bringen Sonja zu ihrer Mutter in ihr Hotel zurück. Kurz bevor sie gehen, rennt Sonja schreiend aus ihrem Hotelzimmer. Auf ihrem Hotelbett liegt eine Frauenpuppe, übersät mit blutroten Rosen. Kurz darauf wird ihr Assistent ermordet aufgefunden.