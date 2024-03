Die Passion, Das große Promibacken, ... TV-Tipps am Mittwoch

RTL zeigt das Live-Event "Die Passion" über die letzten Tage im Leben von Jesus. Beim "großen Promibacken" (Sat.1) steht das Osterspezial an. Auf ZDFneo will der britische Exzentriker Phileas Fogg "In 80 Tagen um die Welt".

20:15 Uhr, RTL, Die Passion, Show

"Die Passion – Die größte Geschichte aller Zeiten" kehrt nun zurück auf den Bildschirm. Spielort des großen Musik-Live-Events ist in diesem Jahr die documenta-Stadt Kassel, wo auf spektakulärer Bühne wieder die letzten Tage im Leben von Jesus Christus von vielen Stars inszeniert und mit bekannten Popsongs in die heutige Zeit transportiert werden. Hannes Jaenicke übernimmt die Rolle des Erzählers.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken – Osterspezial, Backshow

Drei prominente Back-Küken treten mit einem alten Back-Hasen an ihrer Seite gegeneinander an: Sängerin Sarah Engels und Pop-Veteran Eloy de Jong, die zwei Comedy-Talente Bürger Lars Dietrich und Lisa Feller sowie die olympische Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt und Fußball-Weltmeister Thomas Häßler. In drei Oster-Challenges backen die Teams um den Sieg. Der Gewinner erhält 10.000 Euro für einen guten Zweck.

20:15 Uhr, Das Erste, Kafka: Bureau, Dramaserie

Die Episode zeigt Franz Kafka (Joel Basman) in seiner Berufswelt als Versicherungsanwalt. Er ist ein namhafter Experte auf diesem Gebiet, gewinnt fast jeden Gerichtsfall im Namen der Versicherung und wird von seinen Vorgesetzten hochgeschätzt – eine Ehre, die er nicht erwidert. Für ihn ist der eher komfortable Arbeitsplatz eine lebende Hölle, aus der er nur entkommen möchte. Auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkriegs gehen seine Vorgesetzten so weit, Kafkas Leben zu retten, indem sie ihn offiziell als unverzichtbar erklären und ihn so vor einer Einberufung bewahren.

20:15 Uhr, ZDFneo, In 80 Tagen um die Welt, Abenteuerserie

Im Jahr 1872 schließt der britische Exzentriker Phileas Fogg (David Tennant) eine Wette mit seinem alten Freund Bellamy (Peter Sullivan) ab. Er behauptet, die Erde in 80 Tagen umrunden zu können, angetrieben von modernen Verkehrsmitteln. Inspiriert wird er von einem Zeitungsartikel, der die theoretische Möglichkeit einer solchen Reise erwähnt. Eine mysteriöser Postkarte mit dem Wort "Feigling" spornt ihn zusätzlich an.

20:15 Uhr, NITRO, Hulk, Actiondrama

Nach einem Laborunfall mit tödlichen Gammastrahlen verwandelt sich der Wissenschaftler Bruce Banner (Eric Bana) bei Wutanfällen in das grüne Ungeheuer Hulk. Nur seine Freundin Betty (Jennifer Connelly) kennt sein Geheimnis. Das Militär unter der Leitung von Bettys Vater General Ross versucht, das grüne Monster zu stoppen. Kann Betty das Ungeheuer beruhigen und Bruce retten?