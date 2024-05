Spider-Man: Far from Home, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Spider-Man: Far from Home": Auf Klassenfahrt nach Europa muss Peter Parker (Tom Holland) in sein Spider-Man-Kostüm schlüpfen, um die Welt vor den Elementals zu retten. (cg/spot)

SpotOn News | 15.05.2024, 06:01 Uhr

Peter Parker trifft in "Spider-Man: Far from Home" (ZDF) auf die mysteriösen Elementals. In "Gift" (Das Erste) deckt die Interpol-Agentin Pribeau einen Pharmaskandal auf. Bei "Gestrandet in den Flitterwochen" (Sat.1) suchen sechs frisch vermählte Paare ihr Glück auf einer einsamen Insel.

20:15 Uhr, ZDF, Spider-Man: Far from Home, Superhelden-Action

Peter Parker (Tom Holland) unternimmt gemeinsam mit seinen engsten Freunden einen Trip durch Europa. Vor Ort erwartet ihn eine böse Überraschung: Peter muss sich nicht nur im Kampf gegen die Elementals, sondern auch gegen den Bösewicht Mysterio beweisen. Wird er es schaffen, seine Freunde und die gesamte Welt vor dem Unheil zu beschützen?

20:15 Uhr, Das Erste, Gift, Politdrama

Bei einer Razzia im deutsch-tschechischen Grenzgebiet stößt die Interpol-Agentin Juliette Pribeau (Julia Koschitz) auf eine Lieferung gefälschter Krebsmedikamente, die an den deutschen Pharmahändler "KompaPharm" in München adressiert sind. Der Besitzer des florierenden Großhandels, Günther Kompalla (Heiner Lauterbach), gerät ins Visier der Ermittlerin. Was sie nicht weiß: Kompalla hat nach einer Krebsdiagnose nur noch wenige Monate zu leben. Er will seine Firma so schnell wie möglich verkaufen und sich mit seiner Tochter, der Medizinerin Katrin Kompalla (Luise Heyer), aussöhnen.

20:15 Uhr, Sat.1, Gestrandet… in den Flitterwochen, Kuppelshow

Sechs frisch vermählte Paare wagen einen ganz besonderen Start in ein neues Leben: Sie heiraten eine:n Unbekannte:n und verbringen ihre Flitterwochen auf einer einsamen Insel – ohne Ablenkung, ohne äußere Einflüsse. Fluch oder Segen für das junge Liebesglück? Welches Paar wird durch die Herausforderung näher zusammengeschweißt? Und für wen endet die Liebesreise frühzeitig?

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy, Show

Mario Barth, der erfolgreichste Comedian Deutschlands, begrüßt in seiner neuen Show die Crème de la Crème der Comedyszene und zündet damit ein Stand up Feuerwerk der Extraklasse. Top-Stars wie Sascha Grammel, Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz, Guido Cantz und Mike Krüger sorgen mit ihren Auftritten für einen Comedyabend at its best. Ein grandioses Gag-Feuerwerk von Mario Barth ist dabei natürlich Ehrensache.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Nackt im Netz, Krimi

Alex (Ina Paule Klink) findet ein Amateur-Porno-Video von sich im Internet. Sie bittet sofort ihren Patenonkel Wilsberg (Leonard Lansink) um Hilfe, bevor ihr Chef davon erfährt und ihre Karriere beendet wird. Bei seinen Nachforschungen stößt Wilsberg auf die Machenschaften eines Online-Sex-Portals. Einer der Betreiber verführt junge Frauen und filmt das Liebesspiel heimlich. Dann stellt er die Videos ins Internet. Als einer der beiden Unternehmer tot aufgefunden wird, gerät Alex selbst ins Visier der Ermittlungen – ein Motiv, ihren Peiniger zu beseitigen, hätte sie ja.