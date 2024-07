Schlag den Star, Altersglühen, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Schlag den Star": Rick Kavanian (l.) tritt gegen Michael Bully Herbig an. (cg/spot)

SpotOn News | 03.07.2024, 06:00 Uhr

Bei "Schlag den Star" treten Michael Bully Herbig und Rick Kavanian gegeneinander an. In "Altersglühen" (Das Erste) wagt eine Reihe TV-Stars das Abenteuer Speed-Dating. In "Wer kocht das Beste für die Gäste?" fordern Spitzenköche Frank Rosin zum Kochduell.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

In dieser Folge treten Michael Bully Herbig und Rick Kavanian in bis zu 15 spannenden Wettkämpfen gegeneinander an. Wer wird seine körperliche Ausdauer und Fitness unter Beweis stellen können? Wer wird durch Intelligenz und Geschicklichkeit glänzen? Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 100.000 Euro. Die Moderation übernimmt Elton, während Ron Ringguth die Ereignisse kommentiert.

20:15 Uhr, Das Erste, Altersglühen – Speed Dating für Senioren, Improvisationsspaß

13 Menschen im Alter von Ende 60 bis Mitte 80 haben viel Lebenserfahrung gesammelt. Alle sind auf der Suche nach einem liebevollen Partner. Ihr außergewöhnlicher Weg aus der Einsamkeit: Speed Dating. Dabei haben jeweils ein Mann und eine Frau sieben Minuten Zeit, sich kennenzulernen. Nach einem Glockensignal wechselt die Frau zum nächsten Tisch für das nächste Gespräch. Unter anderem nehmen Johann Schäfer (Mario Adorf), Volker Hartmann (Michael Gwisdek), Maria Koppel (Senta Berger) und Clara Bayer (Angela Winkler) an diesem Experiment teil.

20:15 Uhr, Sat.1, Wer kocht das Beste für die Gäste?, Kochshow

In dieser besonderen Kochshow treten verschiedene Spitzenköche gegen Frank Rosin in einem kulinarischen Duell an: Rosin oder sein Herausforderer – wer kann nach drei Gängen die meisten Gäste überzeugen? Eine Jury, die aus 33 Gästen besteht und damit die größte in der Geschichte der Kochshows ist, entscheidet über Sieg oder Niederlage. Der Koch, der nach dem dritten Gang die meisten Zuschauer für sich gewinnen kann, triumphiert im Wettbewerb.

20:15 Uhr, kabel eins, Sherlock Holmes, Detektivthriller

Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) löst jeden Fall mit seiner scharfen Beobachtungsgabe und einzigartigen Kombinationsfähigkeiten. Doch seine Eigenarten und manchmal zweifelhaften Methoden machen es seinem treuen Begleiter Dr. Watson (Jude Law) nicht leicht. Der Fall des brutalen Ritualmörders Lord Blackwood (Mark Strong) stellt das geniale Duo vor eine besonders große Herausforderung: Obwohl der Serienkiller öffentlich gehängt wurde, geht das Morden weiter.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: 48 Stunden, Krimi

Kriminalrat Overbeck (Roland Jankowsky) soll die Tochter seines Chefs nach einem Disco-Besuch sicher nach Hause bringen. Die hübsche Juliane (Julia Hartmann) feiert ihren Studienabschluss. Overbeck holt sie wie vereinbart ab, aber die Situation eskaliert. Am nächsten Morgen erwacht er in seinem Auto im Straßengraben. Seine Dienstwaffe ist verschwunden und er hat keinerlei Erinnerung an die Ereignisse der Nacht. Wurde er möglicherweise mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt?