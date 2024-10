Film Nicholas Hoult und Jude Law: Getrennte Arbeit an ‚The Order‘ vor ihrer gemeinsamen Szene

Jude Law and Nicholas Hoult - The Order at Venice Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2024, 14:06 Uhr

Die Schauspieler wurden während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Thriller in den ersten Wochen voneinander getrennt.

Nicholas Hoult und Jude Law wurden während der Dreharbeiten zu ihrem neuen ‚The Order‘-Thriller in den ersten Wochen voneinander getrennt.

Die Schauspieler spielen in Justin Kurzels Kriminalfilm mit, in dem Law einen FBI-Agenten namens Terry Husk verkörpert, der mit den Ermittlungen gegen eine rassistische Gruppe namens „The Order“ beauftragt wird, während Hoult den Anführer, Bob Mathews, spielt.

Und um die Spannung zu erhöhen, durften sich die beiden Stars vorher nicht treffen, bis sie ihre erste gemeinsame Szene drehten. Im Rahmen einer Filmvorführung in Los Angeles am Dienstag (15. Oktober) erzählte Hoult gegenüber dem Publikum: „Wir hatten vor diesem [ersten Treffen] drei, vielleicht vier Wochen gedreht. Das steigerte die Energie am Set und ich war ein bisschen aufgeregt. Die Crew hat es geliebt, uns getrennt voneinander zu halten, und alle sagten so etwas wie ‚Jude kommt hier rüber. Haltet Nick [fern!]‘ Das hat mich total begeistert.“ Law sprach über den Film, der in den 1980er Jahren spielt und auf einer wahren Geschichte beruht, und betonte, dass die Themen des Projekts auch heute noch genauso relevant seien: „Es war ein grandioses Drehbuch mit so viel Potenzial: die Relevanz; die Aktualität der darin enthaltenen Themen; die Tatsache, dass es in vielerlei Hinsicht seltsamerweise eine Art Ursprung dessen ist, wo wir jetzt sind, was wir für eine gute Möglichkeit gehalten haben, das zu untersuchen, ohne zu plump zu sein.”