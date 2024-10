Matchball verwandelt „Schlag den Star“: Daniel Donskoy gewinnt gegen Max Giesinger

Daniel Donskoy (li.) hat sich gegen Max Giesinger durchgesetzt. (jom/spot)

SpotOn News | 13.10.2024, 09:22 Uhr

Am Samstag standen sich bei "Schlag den Star" Daniel Donskoy und Max Giesinger gegenüber. Ein Matchball-Spiel brachte am Ende die Entscheidung.

Nach dem Sieg von Amira Aly (32) gegen Vanessa Mai (32) in der letzten Ausgabe, waren am vergangenen Samstagabend (12. Oktober) nun Max Giesinger (36) und Daniel Donskoy (34) bei "Schlag den Star" an der Reihe. Der Sänger und der Schauspieler standen sich im Duell und im Kampf um 100.000 Euro gegenüber – und einer der beiden setzte sich am Ende klar durch.

Das Duo musste sich wie gewohnt in verschiedenen Wissens-, Geschicklichkeits- und Sportchallenges beweisen. Traditionell durfte auch "Blamieren oder Kassieren", dieses Mal mit Gastmoderatorin Nazan Eckes (48), nicht fehlen. Bei dem Wissensformat konnte sich Giesinger durchsetzen und etwas aufholen. Doch in den folgenden Challenges lag Donskoy meist vorne.

Wer ist treffsicherer am Ball-Katapult im #SchlagDenStar-Studio? Auch hier ist Daniel Donskoy siegreich. Er führt mit 57:21. — ProSieben (@ProSieben) October 12, 2024

Im vorletzten Spiel holte sich der Musiker am Ball-Katapult bereits satte 12 Punkte und ging mit 57 zu 21 in Führung. Im anschließenden Matchball-Spiel "Wer weiß mehr?" stellte Matthias Opdenhövel (54) Fragen, zu denen es eine festgelegte Anzahl an richtigen Antworten gab. Abwechselnd mussten die Kandidaten Antworten nennen. Die Frage nach "Champions-League-Sieger" und Giesingers falsche Antwort "Arsenal London" brachte Donskoy den Sieg ein. Der Endstand: 70:21 Punkte. "Großartiger Kontrahent, was für ein Abend, ihr wart beide super", fasste Opdenhövel zusammen und lobte damit auch den Einsatz von Giesinger.

"Schlag den Star": Wer tritt beim nächsten Mal an?

Die Ausgabe zur Primetime mit dem Sieg von Donskoy sahen in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen 360.000 Personen, was für einen soliden Marktanteil von 10,1 Prozent sorgte. Beim Gesamtpublikum holten sich zur Primetime jedoch "Stralsund – Kaltes Blut" (ZDF), "Verstehen Sie Spaß?" (Das Erste) und "DSDS" (RTL) die Spitzenplätze.

Good To Know. 4,24 Millionen Menschen (Nettoreichweite) schauen am Samstag #SchlagDenStar. In der #ProSiebenSenderZielGruppe (14-49) kommt die Show auf solide 10,1 Prozent Marktanteil. — ProSieben (@ProSieben) October 13, 2024

Nach dem Schauspieler-Musiker-Duell steht bereits fest, wer bei der nächsten "Schlag den Star"-Ausgabe antreten wird. Dann werden sich vier Personen gegenüberstehen. Am 2. November geht es mit einem Paar-Duell weiter: Die Ehrlich Brothers, bekannt als Zauberkünstler-Duo, werden gegen die "The Taste"-Köche Tim Raue (50) und Alexander Kumptner (41) spielen.