Allein zwischen den Fronten, ... TV-Tipps am Montag

"Allein zwischen den Fronten": Jan Vogt (Justus Johanssen, M.) ist eingekesselt und versucht sich gegen die schubsenden Demonstrierenden zu verteidigen. (cg/spot)

SpotOn News | 18.11.2024, 06:01 Uhr

In "Allein zwischen den Fronten" (ZDF) gerät ein Polizist unter Mordverdacht, nachdem eine Kundgebung eskaliert. Das Erste zeigt die Doku "Hirschhausen und der lange Schatten von Corona". In "Edge of Tomorrow" (kabel eins) kämpft Tom Cruise gegen Aliens.

20:15 Uhr, ZDF, Allein zwischen den Fronten, Krimidrama

Die Polizisten Jan (Justus Johanssen) und Mark (Max Koch) sind mit ihren Spezialeinheiten aus Oldenburg zur Unterstützung einer Demonstration in Köln im Einsatz. Die Lage eskaliert, was eine interne Ermittlung zur Folge hat. Hauptkommissarin Charlotte Stauffer (Brigitte Hobmeier) leitet die Untersuchung und richtet den Fokus auf Jan. Seine Einheit hatte in dem chaotischen Gedränge eine Gefährderin festgenommen und damit die Stimmung angeheizt. War dieses Eingreifen notwendig? Stauffer bleibt dran. Jan hat Gedächtnislücken aufgrund einer Kopfverletzung. Dann taucht ein belastendes Video auf.

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausen und der lange Schatten von Corona, Doku

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie sind fünf Jahre vergangen. Auf den ersten Blick scheint alles wieder wie zuvor, doch die Krise hat deutliche Spuren hinterlassen: Leben wurden verändert, und Hunderttausende leiden an Langzeitfolgen. Eckart von Hirschhausen begleitet einige dieser Betroffenen seit Langem. Er geht der Frage nach: Welche dauerhaften Schäden hat die Pandemie verursacht, besonders bei Menschen mit Long Covid? Wie stark ist das Vertrauen in Medizin und Medien erschüttert? Und wie sind besonders verletzliche Gruppen wie Kinder betroffen?

20:15 Uhr, VOX, Mälzer und Klipp liefern ab!, Show

Frischer Wind in Hamburg. Tim Mälzer tritt mit seinem Pop-Up-Lieferdienst in ein spannendes Duell gegen die fast 20 Jahre jüngere Zora Klipp an. Eine Herausforderung für Tim, denn die Wahl-Hamburgerin ist nicht nur mit moderner Küche vertraut, sondern auch in der Stadt bestens vernetzt. Mit zwei eigenen Gastronomiekonzepten und vier veröffentlichten Kochbüchern bringt die ausgebildete Köchin viel Erfahrung mit. Wer wird dieses Mal die beste Leistung abliefern?

Video News

20:15 Uhr, kabel eins, Edge of Tomorrow, Sci-Fi-Action

Die Mimic-Aliens haben große Teile Europas erobert und die dortige Bevölkerung brutal ausgelöscht. Die Aliens werden von einem Omega-Mimic angeführt, das die Fähigkeit besitzt, die Zeit um etwa einen Tag zurückzudrehen. Trotz der Vereinigung des weltweiten Militärs zur United Defense Force scheint der Kampf gegen die Invasoren aussichtslos. Kann Bill Cage (Tom Cruise) das Blatt wenden?

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Herzlichen Glückwunsch, "Bauer sucht Frau"! Deutschlands beliebte Kuppelshow mit Inka Bause feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Jahr für Jahr bringt der RTL-Erfolg große Emotionen und glückliche Paare hervor: Beim traditionellen Scheunenfest werden erste verliebte Blicke ausgetauscht, in der Hofwoche schlagen die Herzen höher – und für einige Kandidat:innen führte die Teilnahme sogar zur großen Liebe!