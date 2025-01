Die Toten vom Bodensee, ... TV-Tipps am Montag

"Die Toten vom Bodensee: Die Medusa": Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) wurden zum Fundort einer Leiche gerufen. (cg/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 06:01 Uhr

In "Die Toten vom Bodensee" (ZDF) hält der Mord an einer jungen Frau die Ermittler in Atem. Chris Pine jagt in "Jack Ryan: Shadow Recruit" (kabel eins) einen russischen Oligarchen und auf RTL heißt es wieder "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Die Medusa, Krimi

Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) wollen eigentlich ihre Überstunden abbauen, als sie zum Bodenseeufer gerufen werden. Dort wurde eine tote Frau angespült. Die Leiche ist Vera Grimm (Victoria Hauer), die am Morgen von Gerichtsmediziner Egger (Stefan Pohl) zusammen mit einem kleinen Jungen gesehen wurde. Hoffmann und Oberländer überbringen die traurige Nachricht an Veras Schwester Ronja (Helene Stupnicki) und deren Mann Andy (Andreas Kiendl). Dabei fällt auf, dass Ronjas Sohn Jannick (Milo Welsch) ein merkwürdiges Verhalten zeigt.

20:15 Uhr, kabel eins, Jack Ryan: Shadow Recruit, Thriller

Jack Ryan (Chris Pine), gerade aus Afghanistan zurück, sucht nach einem ruhigeren Leben und nimmt einen Job an der Wall Street an. Doch sein Chef, CIA-Agent William Harper (Kevin Costner), hat andere Pläne: Ryan soll einen geplanten Terroranschlag aufdecken, der die US-Wirtschaft lahmlegen könnte. Als Undercover-Agent reist Ryan nach Moskau und stellt schnell fest, dass er niemandem vertrauen kann.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Deutschlands beliebtester Moderator Günther Jauch begeistert seit vielen Jahren mit seinem Charme und seiner humorvollen Art, die schon so manchen Kandidaten aus der Fassung gebracht hat. Heute haben neue Teilnehmer die Chance, den Millionenbetrag zu gewinnen. Raten Sie mit, wenn es wieder heißt: "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, Das Erste, Unsere Berge, Naturdoku

Die Alpen gehören zu den extremsten Regionen in Mitteleuropa, in denen das Überleben jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung darstellt. Dort, wo es praktisch keinen echten Sommer gibt, haben sich Tiere wie das Alpenschneehuhn, das Murmeltier und der Steinbock angepasst. Im Hochgebirge ist Nahrung oft knapp, und die Bedingungen sind hart und gefährlich. Schnee, Eis, starker Wind und Kälte machen den Tieren das Leben schwer. Sie müssen nicht nur mit extremen Temperaturschwankungen und einer kurzen Wachstumsperiode klarkommen, sondern auch mit intensiver UV-Strahlung und unwegsamem Gelände.

22:15 Uhr, ZDF, The Marksman – Der Scharfschütze, Actionthriller

An der Grenze zwischen den USA und Mexiko kämpft der Kriegsveteran Jim Hanson (Liam Neeson) mit dem drohenden Verlust seines Hauses und Grundstücks. Ein schicksalhaftes Ereignis bringt ihn dazu, einen mexikanischen Jungen zu beschützen. Miguel (Jacob Perez) ist mit seiner Mutter illegal über die Grenze gekommen. Jim versprach der sterbenden Frau, ihren Sohn sicher nach Chicago zu bringen. Doch ein Drogenkartell setzt alles daran, dies aus Rache zu verhindern.