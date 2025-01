Unter anderen Umständen, ... TV-Tipps am Montag

"Unter anderen Umständen: Die einzige Zeugin": Jana Winter (Natalia Wörner) und Kommissar Jacobsen (Golo Euler). (cg/spot)

SpotOn News | 27.01.2025, 06:00 Uhr

In "Unter anderen Umständen" (ZDF) verschwindet ein Mädchen spurlos. Das Erste zeigt die Doku "Hirschhausen und die Macht des Alkohols" (Das Erste). In "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL) stellen sich Promis spektakulären Dschungelprüfungen.

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Die einzige Zeugin, Krimi

Jana Winter (Natalia Wörner) erhält einen alarmierenden Anruf von ihrem ehemaligen Kollegen Arne Brauner (Martin Brambach), der sie inständig bittet, sofort zu ihm zu kommen. Er erwähnt immer wieder ein Mädchen, das "die einzige Zeugin" sei. Sofort macht sich die Kommissarin auf den Weg. Doch als sie auf der Nordseeinsel ankommt, ist es zu spät: Arne Brauner liegt tot im Watt, der zuständige Ermittler Jakobsen (Golo Euler) hat die Nachforschungen übernommen, und das Mädchen ist spurlos verschwunden.

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausen und die Macht des Alkohols, Doku

Dr. Eckart von Hirschhausen geht in seiner neuen Dokumentation der Frage nach, wie stark Alkohol unser Leben beeinflusst. Der Mediziner und Journalist zeigt auf, was die beliebteste Droge in unserem Körper, unseren Beziehungen und unserer Gesellschaft anrichtet. Wie kann schon moderater Konsum krank machen? Wann beginnt die Abhängigkeit? Und welche Auswirkungen hat sie auf Familie und Freunde? Mithilfe aufschlussreicher Experimente erklärt von Hirschhausen, warum unser Gehirn uns immer wieder in die Alkohol-Falle lockt.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Dschungelhow

Fischauge mit Maden-Topping gefällig? Oder vielleicht eine leckere Wasserspinne? Wenn den Stars im Dschungel der Hunger vergeht, startet die Unterhaltung für die Zuschauerinnen und Zuschauer erst so richtig! Zwölf Stars stellen sich im australischen Dschungel spektakulären Prüfungen. Am Schluss winkt der begehrte Titel des Dschungelkönigs. Wer wird sich dieses Jahr die Dschungelkrone aufsetzen können?

Video News

20:15 Uhr, kabel eins, The Dark Knight, Superhelden-Drama

In Gotham City scheint das organisierte Verbrechen durch die Zusammenarbeit von Batman (Christian Bale) und Lt. Gordon (Gary Oldman) fast ausgemerzt. Mit Staatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhart) haben sie einen weiteren starken Partner an ihrer Seite. Seine Erfolge gegen die Kriminellen machen ihn zum "weißen Ritter" der Stadt. Doch plötzlich taucht mit dem Joker (Heath Ledger) ein gefährlicher Widersacher auf, der alles ins Chaos stürzt.

20:15 Uhr, ProSieben, TV total – Aber mit Gast, Comedyshow

Bereit für das große Rededuell? Im Studio von "TV total – Aber mit Gast" trifft Sebastian Pufpaff erstmals auf René Casselly, den Sieger von "TV total Promi-Wrestling". Im Ring war Casselly für seinen Triumph jedes Mittel recht. Doch bleibt es beim Schlagabtausch mit Worten, oder endet es damit, dass einer auf dem Tisch landet?