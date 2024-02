Sie sagt. Er sagt., Ted, ... TV-Tipps am Montag

"Sie sagt. Er sagt.": Die Freundin der Geschädigten, Valerie Maiburg (Nicole Marischka), bei ihrer Aussage. (cg/spot)

SpotOn News | 26.02.2024, 06:01 Uhr

Im Gerichtsdrama "Sie sagt. Er sagt." (ZDF) wird der Vorwurf einer Vergewaltigung verhandelt. Das ZDF zeigt die Doku "Felix Neureuther - Spiel mit den Alpen". Bei RTL heißt es dagegen wieder "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, ZDF, Sie sagt. Er sagt., Gerichtsdrama

In einem Strafprozess am Berliner Landgericht wird der Vorwurf einer Vergewaltigung verhandelt. Es steht Aussage gegen Aussage. Es ist ein Fall von hoher öffentlicher Aufmerksamkeit: Die bekannte TV-Moderatorin Katharina Schlüter (Ina Weisse) und den Industriellen Christian Thiede (Godehard Giese) verbindet eine jahrelange heimliche Affäre. Jetzt sitzen sie einander als feindliche Parteien im Gerichtssaal gegenüber. Im Zeugenstand schildert Schlüter, wie aus dem zunächst einvernehmlichen Sex in Thiedes Wohnung eine Vergewaltigung wurde. Doch reichen Indizien wie Spermaspuren auf dem Kleid, das sie an dem Tag trug, als Beweismittel aus?

20:15 Uhr, Das Erste, Felix Neureuther – Spiel mit den Alpen, Doku

Noch zwei Jahre sind es bis zu den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina. Doch die wegweisenden Entscheidungen werden jetzt getroffen. In dem Film "Spiel mit den Alpen" zeigt der ARD-Olympia-Experte Felix Neureuther die Vorbereitungen auf das Großereignis: Wie nachhaltig sind die Spiele von Mailand und Cortina? Oder geht es am Ende doch wieder auf Kosten der Umwelt und der Anwohner? Die Rückkehr der Olympischen Spiele in die Alpen begrüßt Felix Neureuther, aber er fordert auch einen rücksichtsvollen Umgang mit der Natur und eine Einbeziehung der Anwohnerinnen und Anwohner.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es heute wieder heißt: "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, ProSieben, Ted: Schrei der Verlorenen, Comedyserie

Halloween steht vor der Tür. Ted freut sich, gemeinsam mit John (Max Burkholder) um die Häuser zu ziehen, doch er hat die Rechnung ohne Blaire (Giorgia Whigham) gemacht, die ihn dazu zwingt, sie zu einer Party zu fahren. Dort schaut Ted allerdings ein wenig zu tief ins Glas. John verbringt den Abend derweil allein. Susan (Alanna Urbach) möchte ihren Sohn aufmuntern und stellt ihm Will (Danny Jolles), den Sohn ihrer Freundin Carol, vor. Will ist allerdings bereits 28 Jahre alt und verhält sich recht sonderbar.

20:15 Uhr, VOX, First Dates Hotel, Dokusoap

Als Single einchecken, mit Schmetterlingen im Bauch zu zweit auschecken – davon träumen die Gäste, die im First Dates Hotel ihr Liebesglück suchen. So auch Linda, Philipp und Kim. Scharlen und Martin sind schon einen Schritt weiter und genießen ihr Second Date bei einem Weinpicknick. Welche Herzen schlagen heute höher.