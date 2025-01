Der Palast, Großstadtrevier, ... TV-Tipps am Montag

"Der Palast: Aufbruch ins Ungewisse": Die Geschwister Jansen (Lukas Brandl, Lary Müller) haben es ins Ensemble geschafft. (cg/spot)

SpotOn News | 06.01.2025, 06:00 Uhr

Das ZDF zeigt die zweite Staffel von "Der Palast" um den legendären Friedrichstadt-Palast. Im "Großstadtrevier" (Das Erste) kommt es zu einer Massenschlägerei in der Hamburger Hafencity. Bei RTL startet die 3-Millionen-Euro Woche von "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, ZDF, Der Palast: Aufbruch ins Ungewisse, Familiendramaserie

Die Mitarbeiter des weltberühmten Friedrichstadt-Palastes in Berlin, das gerade wiedervereint wurde, kämpfen um dessen Erhalt. Ballettdirektorin Regina Feldmann (Jeanette Hain) plant eine Neubesetzung der legendären Kickline. Die Geschwister Luise (Lary Müller) und Lukas (Lukas Brandl) reisen zum Casting an. Während Lukas sofort überzeugt, scheitert Luise bei ihrem Soloauftritt und wird abgelehnt. Lukas setzt sich jedoch dafür ein, dass sie gemeinsam vortanzen dürfen, und letztlich werden beide angenommen. Überglücklich ziehen sie mit Karla, einer Tänzerin aus München, in eine gemeinsame Wohnung in Ostberlin.

20:15 Uhr, Das Erste, Großstadtrevier: Im Moment der Angst, Polizeiserienspecial

Bei einer heftigen Auseinandersetzung in der Hamburger HafenCity werden Harry Möller und die Sanitäterin Mirja Grabowski (Franziska von Harsdorf) schwer verletzt. Sie flüchten in einen Rettungswagen, während draußen eine aufgebrachte Menge das Fahrzeug attackiert. Am nächsten Tag möchte Harry Möller der Sanitäterin mit Blumen im Krankenhaus danken, doch sie trifft auf eine Krankenschwester, die das Gesicht der jungen Frau mit einem Tuch bedeckt. Mirja Grabowski hat die Nacht nicht überlebt.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Die 3-Millionen-Euro-Woche bei "Wer wird Millionär?" geht in die nächste Runde. Von Montag bis Donnerstag versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch, sich für das große Finale am Freitag zu qualifizieren. Dort haben sie erneut die Chance, den bisher höchsten Gewinn von drei Millionen Euro zu erspielen.

20:15 Uhr, kabel eins, Man of Steel, Fantasy-Action

Clark Kent (Henry Cavill) wird von seinen Adoptiveltern großgezogen, nachdem sein Vater Jor-El (Russell Crowe) ihn vor der Zerstörung ihres Heimatplaneten Krypton gerettet und zur Erde geschickt hat. Um nicht aufzufallen, hält Clark seine außergewöhnlichen Kräfte geheim, nur seine Eltern wissen davon. Doch als der skrupellose General Zod (Michael Shannon) die Erde angreift, kann er sich nicht länger verstecken. Nun liegt das Schicksal der Welt in seinen Händen.

22:20 Uhr, Sat.1, Mein Blind Date mit dem Leben, Komödie

Saliya Kahawatte (Kostja Ullmann), der nahezu blind ist, lässt sich von seiner Einschränkung nicht aufhalten. Er ergattert einen Ausbildungsplatz zum Hotelfachmann im renommierten Bayerischen Hof in München. Mit der Unterstützung seines Kollegen Max (Jacob Matschenz), der von Salis Handicap weiß, meistert er den Alltag geschickt. Doch die mühsam aufrechterhaltene Fassade droht irgendwann einzustürzen.