In "Der Kommissar und die Angst" (ZDF) sucht der Ermittler Martin Brühl seine verschwundene Partnerin. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird eine innovative Trockentoilette angeboten. Das Erste zeigt die Doku "Die Merz-Strategie - Wohin steuert die CDU?".

20:15 Uhr, ZDF, Der Kommissar und die Angst, Krimi

Als seine Partnerin Susanne Koch (Meike Droste) morgens nicht wie gewohnt neben ihm im Bett liegt, weiß Kommissar Martin Brühl (Roeland Wiesnekker) sofort, dass etwas nicht stimmt. Was er nicht weiß, ist, dass Susanne auf ihrem nächtlichen Nachhauseweg Zeugin eines Verbrechens geworden ist. Bei der Sprengung eines Geldautomaten wurde sie schwer verletzt und von den Tätern kurzerhand mitgenommen. Ein ehemaliger Kommilitone Susannes, mit dem sie früher in einer toxischen Beziehung liiert war, hat vor Kurzem den Kontakt zu ihr wieder aufgenommen.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Wie sieht die Toilette der Zukunft aus? Eine mögliche Antwort darauf bietet Finizio-Gründer Florian Augustin. Der 31-Jährige stellt seine innovativen Trockentoiletten vor, die weder Chemie noch Abwasseranschluss benötigen. Stattdessen produzieren die nachhaltigen "Örtchen" einen sogenannten Superdünger aus den gesammelten Ausscheidungen. Werden Dagmar Wöhrl und Co. in dieses Geschäft investieren?

20:15 Uhr, Das Erste, Die Merz-Strategie – Wohin steuert die CDU?, Doku

Die Niederlage war verheerend: Mit 24,1 Prozent erzielten CDU und CSU im Jahr 2021 ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Die Union musste in die Opposition. Es war der Absturz einer Volkspartei, die nach 16 Jahren in der Regierung inhaltlich ausgezehrt war. Zudem hatte der zerstörerische Streit zwischen CDU und CSU über die Frage der Kanzlerkandidatur Wunden hinterlassen. Im Januar 2022 wurde Friedrich Merz zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt. Wie hat sich die Partei seitdem entwickelt? Hat es Friedrich Merz geschafft, die CDU zu einen? Wie kommt die Partei mit seinem Politikstil klar, der immer wieder auch auf Zuspitzung setzt?

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem – Catching Fire, Sci-Fi-Drama

Nachdem Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) die Hungerspiele in Panem überlebt haben und zu Helden der unterdrückten Bevölkerung geworden sind, ändert Präsident Snow plötzlich die Regeln. Bei den nächsten Spielen sollen alle bisher siegreichen Tribute gegeneinander antreten. Auch für Katniss und Peeta gibt es kein Entrinnen – sie müssen sich erneut dem brutalen Kampf stellen.

22:15 Uhr, ZDF, Die Spur der Knochen, Thriller

In einem Fundbüro taucht ein verschmutzter, kleiner Koffer auf. Der Angestellte Mario (Álvaro Morte) öffnet das nasse Objekt und findet zu seinem großen Entsetzen die Knochen eines Babys. Die örtliche Polizei übernimmt die Ermittlungen, aber Mario traut den Behörden nicht. Auf eigene Faust stellt er Nachforschungen an und stößt auf einen Prostituierten-Ring in einem Luxushotel. Dort lernt er die schöne Sara (China Suárez) kennen, die Mutter des Babys.