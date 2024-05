Endlich Witwer, Die Höhle der Löwen, ... TV-Tipps am Montag

"Endlich Witwer - Griechische Odyssee": Georg Weiser (Joachim Król, r.) trifft auf Sokrates (August Zirner) und hilft ihm bei seiner Schauspielprobe. (cg/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 06:00 Uhr

In "Endlich Witwer - Griechische Odyssee" (ZDF) landet Joachim Król nach einem Familienstreit auf Kreta. Das Erste zeigt die Doku "Gau am Bau" über den Wohnungsbau in Deutschland. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird diesmal ein E-Roller mit Kofferraum angeboten.

20:15 Uhr, ZDF, Endlich Witwer – Griechische Odyssee, Komödie

Glücklich widmet sich Georg Weiser (Joachim Król) auf seiner Reise durch Griechenland alten und gegenwärtigen Philosophen, als ihn ein Anruf seiner Kinder erreicht: Susanne (Caroline Hanke) und Gerd (Tristan Seith) wollen mit ihm den Todestag ihrer Mutter auf Kreta begehen. Als Weiser sich jedoch dagegen wehrt, bricht ein Familienstreit los, in dem das Verhältnis der drei wieder einmal auf eine harte Probe gestellt wird. Zudem findet Weiser heraus, dass Susanne eine Affäre mit ihrem Arbeitskollegen Alex (Jasin Challah) hat, der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern auf Kreta lebt.

20:15 Uhr, Das Erste, Gau am Bau, Doku

400.000 neue Wohnungen jedes Jahr hatte sich die Ampel-Koalition vorgenommen. Dieses Ziel verfehlt sie bei weitem, für 2023 wurden nur 260.000 neue Wohnungen genehmigt. Dazu kommen Frust und Unsicherheit bei Sanierungen, der Hickhack um das Heizungsgesetz und Pleiten kleiner und großer Bauunternehmen. "Brisant"-Moderatorin Marwa Eldessouky kennt den Kleinkrieg um Wohnungen aus eigener Erfahrung und unternimmt eine Reise durch die Republik der Ruinen: Von der Pleite bedrohte Familien, Rentner, denen die Altersvorsorge buchstäblich absäuft, und ein Gutverdiener, der für eine Mietwohnung den falschen Nachnamen hat.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Gründer Albert Ebenbichler hat eine fette Erfindung dabei. Sein Fat Albert ist ein neuartiger E-Roller mit Kofferraum zwischen den Rädern. Dieser fasst ganze 70 Liter und soll sich damit perfekt für den stressfreien Wocheneinkauf in der Stadt eignen. Investor Tillman Schulz düst auf dem sogenannten Koffer-Scooter durch die Höhle. Bedeutet das auch, es geht mit Vollgas in Richtung Deal?

20:15 Uhr, ONE, Alle reden übers Wetter, Drama

Clara (Anne Schäfer) hat es geschafft. Weg aus der ostdeutschen Provinz führt sie als Dozentin ein unabhängiges Leben in Berlin und macht ihren Doktor in Philosophie. Zwischen ihren beruflichen Ambitionen, einer Affäre mit einem ihrer Studenten und der fordernden Freundschaft zu ihrer Doktormutter Margot (Judith Hofmann ) bleibt wenig Zeit für die Familie. Als Clara mit ihrer 15-jährigen Tochter zum 60. Geburtstag ihrer Mutter Inge (Anne-Kathrin Gummich ) zurück in die Heimat fährt, wird sie mit ihrem Ideal von einem freien, selbstbestimmten Leben konfrontiert. Wie hoch ist der Preis, den sie dafür zahlen muss?

22:15 Uhr, ZDF, Spy – Susan Cooper Undercover, Actionkomödie

Susan Cooper (Melissa McCarthy) arbeitet für die CIA – hinter dem Schreibtisch. Doch als ihr Partner und Top-Agent Bradley Fine (Jude Law) ausfällt, muss sie sich als Undercover-Agentin beweisen und ihre Komfortzone verlassen. Für die Sicherheit der Nation macht sie sich, getarnt als alleinerziehende Mutter aus Iowa, auf die Suche nach einer versteckten Bombe. Dabei tritt sie in jedes nur erdenkliche Fettnäpfchen.