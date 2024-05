Unsichtbarer Angreifer, ... TV-Tipps am Montag

Eine KI-basierte Therapie-App spielt in "Unsichtbarer Angreifer" (ZDF) plötzlich verrückt. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird ein medizinisches Exoskelett vorgestellt. Außerdem sitzen zwei Kletterinnen in "Fall" (ZDF) auf einem 600 Meter hohen Fernsehturm fest.

20:15 Uhr, ZDF, Unsichtbarer Angreifer, Thriller

Seit Psychotherapeutin Emma (Emily Cox) mit einer smarten Therapie-App arbeitet, kommt es zu rätselhaften Zwischenfällen, die immer gefährlicher werden. Wer oder was hat es auf Emma abgesehen? Von den technischen Komplikationen verunsichert und hoffnungslos überarbeitet, verliert Emma zunehmend die Nerven und den Kontakt zu ihrem Mann Amir (Denis Moschitto) und Sohn Malik (Eren M. Güvercin). Doch ist wirklich die Technik für die gefährlichen Vorfälle verantwortlich? Denn Emma quält der Selbstmord einer jungen Patientin, für den sie sich selbst die Schuld gibt.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Ihr Roboter noac gehört in den OP-Saal der Zukunft. Davon sind die Gründerinnen Sabrina Hellstern und Claudia Sodha überzeugt. Sie haben ein Exoskelett entwickelt, um Chirurgen während Operationen zu entlasten. Ihr robotisches System unterstützt die Haltung und die Bewegung des Arztes und beeinflusst im Zweifelsfall sogar den Ausgang lebensentscheidender Eingriffe. Löwin Dagmar Wöhrl testet den tragbaren Roboter. Wird er ihr Herz erwärmen?

20:15 Uhr, Das Erste, Wie gut ist unser Grundgesetz?, Doku

Moderatorin Sandra Maischberger und ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam checken das deutsche Grundgesetz. Meinungen frei zu äußern, queer zu lieben, eine Pandemie zu überstehen – wo hilft das Grundgesetz, wo ist noch Luft nach oben? Sind im Alltag der Deutschen wirklich alle Menschen vor dem Gesetz gleich? Waren die Grundrechte in der Covid-Pandemie zu stark eingeschränkt? Schützt das Grundgesetz die Bürgerinnen und Bürger vor einem Rückfall in dunkelste Zeiten?

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem – Mockingjay, Teil 2, Sci-Fi

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) kämpft weiterhin gegen das tyrannische System ihrer Welt. Als sie sich dazu bereiterklärt, als Symbol der Revolution – dem Spotttölpel – in der Öffentlichkeit aufzutreten, muss sie sich zahlreichen Schwierigkeiten stellen. Zwar sind die Distrikte gegen das Capitol vereint, aber Peeta (Josh Hutcherson) ist nicht er selbst und die aufkommenden Kämpfe bedrohen das Schicksal aller. Der Traum von Freiheit und Frieden scheint für sie weit entfernt.

22:15 Uhr, ZDF, Fall, Thriller

Becky (Grace Caroline Currey) und Hunter (Virginia Gardner) sind Kletterfreaks. Ihr nächstes Ziel: der B67 Tower in der amerikanischen Wüste. Ein Turm, der einer Nadel im Nichts gleicht. Für die beiden Frauen wird er zur lebensbedrohlichen Falle. Nach dem Aufstieg sitzen Becky und Hunter Hunderte von Metern über dem Boden fest. Ohne Wasser, ohne Essen und kein Mensch weit und breit.