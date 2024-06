Der Gejagte - Im Netz der Camorra, ... TV-Tipps am Montag

"Der Gejagte - Im Netz der Camorra": Adrin Erlacher (Harald Windisch, l.) und Matteo DeCanin (Tobias Moretti) haben noch eine Rechnung offen. (cg/spot)

SpotOn News | 03.06.2024, 06:01 Uhr

In "Der Gejagte - Im Netz der Camorra" (ZDF) soll Tobias Moretti als Ex-Mafiosi eine lebensgefährliche Zeugenaussage machen. Auf RTL gibt es neue Folgen von "Undercover Boss" und in "Planet der Affen: Prevolution" (kabel eins) geht ein Experiment gewaltig schief.

20:15 Uhr, ZDF, Der Gejagte – Im Netz der Camorra, Thriller

Matteo DeCanin (Tobias Moretti) will seine Mafia-Vergangenheit hinter sich lassen und gegen seinen alten Clan aussagen. Als Kronzeuge erhält er mit seiner Familie eine neue Identität. Doch als Matteos Tochter Laura (Antonia Moretti) fluchtartig den Zeugenschutz verlässt, bringt sie sich damit in große Gefahr. Carabiniere Erlacher (Harald Windisch) verfolgt ihre Spur, doch auch die Mafia ist ihr auf den Fersen. Matteos schlimmste Befürchtung bewahrheitet sich: Seine Tochter gerät in die Fänge der Camorra. Es entsteht ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Matteo muss Laura finden, bevor ihr Leben gegen sein eigenes eingesetzt wird.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Realitysoap

Premiere bei Undercover Boss: Erstmals stellt sich mit Anna Weber und Jan Weischer ein Geschwisterpaar dem Experiment. Gemeinsam bilden sie die Geschäftsführung des Familienunternehmens BabyOne, Deutschlands führendem Händler für Baby- und Kleinkindbedarf. Der Einzelhandel leidet aktuell unter Fachkräftemangel. Getarnt als Teilnehmende einer fiktiven TV-Show suchen sie u.a. im Verkauf, Lager und an der Kasse nach Optimierungspotenzial.

Video News

20:15 Uhr, kabel eins, Planet der Affen: Prevolution, Sci-Fi-Drama

Wissenschaftler Will Rodman (James Franco) arbeitet fieberhaft an einem Medikament, das Alzheimer besiegen kann. Zu Testzwecken behandelt er Schimpansen mit dem Präparat. Eines der Versuchstiere vererbt die dadurch erzeugten genetischen Veränderungen an sein Junges. Das Schimpansenbaby Caesar (Andy Serkis) wird bald festes Mitglied von Wills Familie. Als der Affe merkt, dass er eher Haustier als Mensch ist, beginnt in ihm eine unaufhaltsame Wandlung.

20:15 Uhr, VOX, Fifty Shades of Grey – Geheimes Verlangen, Erotikdrama

Die Studentin Anastasia Steele (Dakota Johnson) soll für die Universitätszeitung ein Interview mit dem 27-jährigen Milliardär Christian Grey (Jamie Dornan) führen. Grey tritt derart arrogant und anzüglich auf, dass sich die junge Frau völlig überrumpelt fühlt. Ihr Fluchtimpuls weicht allerdings schon bald einer geheimen Faszination, der sie sich nicht entziehen kann. Unentrinnbar wird Anastasia in Greys Bann gezogen, der ihr eine bislang ungeahnte Welt eröffnet.

20:15 Uhr, NITRO, Terminator 3: Rebellion der Maschinen, Science-Fiction

Zehn Jahre sind vergangen, seit John Connor gemeinsam mit seiner Mutter Sarah den weltweiten Angriff der Maschinen auf die Menschheit abgewendet hat. Doch immer noch lebt er in ständiger Angst, hat seine Identität abgelegt und hinterlässt keine Spuren, die Skynet auf ihn aufmerksam machen könnten. Das Computersystem gibt jedoch nicht auf und schickt den nahezu unzerstörbaren weiblichen Terminator T-X (Kristanna Loken) aus der Zukunft in die Gegenwart, um John und die führenden Köpfe des späteren Widerstands gegen die Maschinen auszuschalten.