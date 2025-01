München Mord, Das Duell um die Welt, ... TV-Tipps am Samstag

"München Mord: Nix für Angsthasen": Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen) und Ludwig Schaller (Alexander Held) eilen zur Wohnung von Max Hämmerle. (cg/spot)

SpotOn News | 18.01.2025, 06:00 Uhr

In "München Mord" (ZDF) kommt das Doppelleben eines Mordopfers ans Licht. Auf ProSieben laden Joko und Klaas wieder zum "Duell um die Welt" ein. Das Erste zeigt die letzte Ausgabe von "Die Hirschhausen-Show - Was kann der Mensch?".

20:15 Uhr, ZDF, München Mord: Nix für Angsthasen, Krimi

War es ein Herzinfarkt oder ein Verbrechen? Christoph Bojanski (Patrick Finger) wird tot an seinem Arbeitsplatz gefunden. Die Kommissare Flierl (Bernadette Heerwagen), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Schaller (Alexander Held) nehmen die Ermittlungen auf, denn der Fall hat eine besondere Vorgeschichte. Bojanski hatte einst einen bewaffneten Überfall auf einen Kiosk verhindert. Der damals gefasste Täter Viktor Schratz (Michael Kranz) wurde inzwischen entlassen und behauptet, ein neues Leben als gläubiger Mensch zu führen. Doch dann meldet sich ein zweiter Helfer von damals: Max Hämmerle (Sebastian Bezzel), der immer noch große Angst vor Schratz hat.

20:15 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas, Spielshow

Das neue Jahr beginnt mit spannenden Herausforderungen: In einer weiteren Ausgabe treten Teams von Joko und Klaas gegeneinander an. Ex-Fußballstar Felix Kroos, Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Moderatorin Katrin Bauerfeind oder Sportreporter Christoph "Icke" Dommisch – wer bringt den Gastgebern Punkte auf dem Weg zum begehrten Weltmeistertitel?

20:15 Uhr, Das Erste, Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?, Wissensshow

In seiner finalen Ausgabe beleuchtet Eckart von Hirschhausen erneut die beeindruckenden Fähigkeiten und das Potenzial des Menschen. Er zeigt, was uns zu außergewöhnlichen Leistungen antreibt, und erklärt, was hinter diesen Fähigkeiten steckt. Zwei prominente Teams mit Judith Rakers, Uwe Ochsenknecht, Sabine Heinrich und Hans Sigl treten in unterhaltsamen Spielen und Challenges gegeneinander an. Am Ende winkt der Siegergruppe eine Spende von 20.000 Euro für einen guten Zweck.

20:15 Uhr, RTL, Ruf der Wildnis, Abenteuer

Buck, ein gutmütiger Hund, lebt mit seinem Besitzer ein glückliches Leben in Kalifornien. Doch eines Tages wird er entführt und nach Alaska gebracht, um dort als Schlittenhund zu arbeiten. Im rauen Yukon-Territorium wird Buck für den Postdienst eingesetzt, bis er schließlich bei dem Einsiedler Thornton (Harrison Ford) landet. Thornton wird zu einer vertrauten Figur für Buck, doch die Begegnung mit einer weißen Wölfin lässt in ihm die Sehnsucht nach der Wildnis aufkeimen.

20:15 Uhr, VOX, Passengers, Sci-Fi-Romanze

Auf einer interstellaren Reise zur Besiedlung eines neuen Planeten werden tausende Passagiere in Tiefschlaf versetzt. Durch einen technischen Defekt wachen Jim (Jim Preston) und Aurora (Jennifer Lawrence) jedoch 90 Jahre zu früh auf. Sie versuchen, sich mit ihrem Schicksal zu arrangieren, den Rest ihres Lebens auf dem Raumschiff zu verbringen. Während ihre Gefühle füreinander wachsen, bringen sie jedoch ungewollt die Mission und das Leben der anderen schlafenden Passagiere in Gefahr.