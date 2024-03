Ein starkes Team, Schlag den Besten, ... TV-Tipps am Samstag

"Ein starkes Team: Und vergib ihnen ihre Schuld": Sebastian (Matthi Faust, l.) informiert Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) über den Toten. (cg/spot)

SpotOn News | 16.03.2024, 06:01 Uhr

Das "starke Team" (ZDF) ermittelt, als ein Pfarrer tot im Beichtstuhl gefunden wird. Im Ersten wartet "Die große Schlagerüberraschung" auf Florian Silbereisen. Außerdem zeigt Sat.1 die Neuauflage von "Tom & Jerry" in Spielfilmlänge.

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Und vergib ihnen ihre Schuld, Krimi

Pfarrer Heintze (Wolfgang Finck) wird tot im Beichtstuhl seiner Kirche aufgefunden – offenbar wurde er von der Empore gestoßen. Das "starke Team" nimmt die Ermittlungen auf. Gefunden wurde Heintze von Haushälterin Maria Kerkel (Karoline Eichhorn), die als Täterin nicht infrage kommt. Angefüttert von Gspusi Jens Bömmert (Holger Bülow), Kollege und Gemeindemitglied, stößt das Team auf Bäckermeister Lorenz (Thomas Arnold), der erst kürzlich einen heftigen Streit mit dem Pfarrer hatte.

20:15 Uhr, Das Erste, Die große Schlagerüberraschung, Show

So eine Show gab es noch nie: Zum ersten Mal wird ein Moderator in seiner eigenen Show mit einer kompletten Show überrascht! Florian Silbereisen glaubt, dass er DJ Ötzi zu dessen Jubiläum mit einer Show überraschen wird. In Wahrheit ist DJ Ötzi aber der Lockvogel! Denn nicht DJ Ötzi wird überrascht, sondern Florian Silbereisen, dessen Samstagabend-Show-Karriere vor 20 Jahren begonnen hat.

20:15 Uhr, Sat.1, Tom & Jerry, Animation

Die freche Maus Jerry lässt sich in einem Luxushotel in New York nieder, wo sie schon bald jede Menge Aufsehen erregt. Mitarbeiterin Kayla soll sich deshalb schnellstmöglich um das Problem kümmern. Sie beauftragt ausgerechnet Jerrys Erzfeind Tom, der sofort Jagd auf ihn macht. Mit ihrem Katz-und-Maus-Spiel sorgen die beiden allerdings nur für noch mehr Ärger.

20:15 Uhr, RTL, Schlag den Besten, Spielshow

In der Spielshow "Schlag den Besten" treten elf Prominente in zehn Herausforderungen an, um ihre sportlichen und mentalen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Jeder Sieg kann ihnen 10.000 Euro einbringen, gefolgt von der schwierigen Entscheidung, das Geld zu behalten oder im Spiel zu bleiben. Die Staffel gipfelt im Finale der vierten Show, wo die zwei Top-Prominenten um den großen Jackpot spielen.

22:20 Uhr, Sat.1, Ant-Man and the Wasp, Sci-Fi-Abenteuer

Scott Lang (Paul Rudd), der sich als Ant-Man Feinde gemacht hat, wird vom FBI angewiesen, sein Haus nicht mehr zu verlassen. Kurz vor Ende seines Arrests wird er von Dr. Hank Pym (Michael Douglas) und Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) entführt, die in ihrem Labor an einem Tunnel forschen, um Hopes Mutter aus dem subatomaren Raum zu befreien. Doch nicht nur der Händler Burch (Walton Goggins) steht ihnen im Weg, auch die geheimnisvolle Ghost (Hannah John-Kamen) will die Technologie für ihre Zwecke benutzen.