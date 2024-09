Creed III: Rocky's Legacy, ... TV-Tipps am Sonntag

Der Ex-Boxer Adonis Creed muss in "Creed III: Rocky's Legacy" (ProSieben) gegen einen alten Kindheitsfreund antreten. Im "Tatort" (Das Erste) verschwindet ein Internatsschüler und in "I Feel Pretty" (RTL zwei) macht Amy Schumer dem Bodyshaming eine Kampfansage.

20:15 Uhr, ProSieben, Creed III: Rocky's Legacy, Boxer-Drama

Der frühere Boxchampion Adonis Creed (Michael B. Jordan) führt ein ruhiges Leben mit seiner Familie in Los Angeles und ist als Promoter tätig. Doch als sein alter Jugendfreund Damian (Jonathan Majors) nach einer langen Haftstrafe plötzlich wieder auftaucht und ihn um die Chance bittet, um den Weltmeistertitel zu kämpfen, gerät sein Leben aus den Fugen. Adonis ahnt nicht, dass Damian neben Reichtum und Erfolg noch andere Pläne verfolgt.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Tyrannenmord, Krimi

Falke und Grosz erhalten eine streng vertrauliche Mission: Der 17-jährige Juan Mendez (Riccardo Campione) ist aus einem exklusiven Internat verschwunden, in dem die Kinder der Reichen und Mächtigen aus Politik und Wirtschaft erzogen werden. Juans Vater ist der Botschafter eines autoritär regierten Landes, dessen Präsident kurz vor einem Staatsbesuch in Deutschland steht. Der umstrittene Diktator ist dafür bekannt, Kritiker und Journalisten festnehmen und foltern zu lassen. Während Juans Freundin Hanna (Valerie Stoll) Schlimmes befürchtet, glaubt sein bester Freund August (Anselm Ferdinand Bresgott), dass Juan sich lediglich vor den offiziellen Feierlichkeiten des Staatsbesuchs drücken möchte.

20:15 Uhr, RTL zwei, I Feel Pretty, Komödie

Auf Datingseiten wird sie ignoriert, in Bars übersehen und in schicken Modegeschäften auf die Online-Abteilung für Übergrößen verwiesen: Renee (Amy Schumer) ist überzeugt, dass diese Ablehnung an ihrem vermeintlich "normalen" Aussehen liegt. Doch nach einem Unfall im Fitnessstudio und einer Kopfverletzung entwickelt sie ein völlig neues Selbstbewusstsein, das sie scheinbar unschlagbar macht. Wäre da nur nicht die Frage, wie lange dieser neugewonnene Zauber anhält.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: An einem Tag im April, Dramödie

Katja Baumann (Simone Thomalla) kümmert sich um eine Familie, die vor Jahren ein schreckliches Schicksal ereilte: Die kleine Tochter Marie (Lara Tabea Günzel) verschwand spurlos und wurde nie gefunden. Mutter Frederike (Barbara Romaner) und Bruder Theo (Valentin Just) halten verzweifelt an der Hoffnung fest, dass Marie eines Tages zurückkehren könnte. Als Frederike krank wird und Katja sich um Theo kümmert, erkennt sie, dass er viel zu früh erwachsen werden musste und seitdem auf sich allein gestellt war. Kann sie der Familie neuen Halt geben?