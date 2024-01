Tatort, Ein Sommer im Schwarzwald, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Zerrissen": Thorsten Lannert (Richy Müller) baut Vertrauen zu dem jungen David (Louis Guillaume) auf. (cg/spot)

SpotOn News | 21.01.2024, 06:01 Uhr

Ein Teenager mit kriminellen Verwandten hält das Stuttgarter "Tatort"-Team (Das Erste) auf Trab. "Ein Sommer im Schwarzwald" (ZDF) wirbelt das Leben der Städterin Fiona durcheinander. Außerdem zeigt ProSieben den "Star Wars"-Ableger "Rogue One".

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Zerrissen, Krimi

Kurz vor Ladenschluss wird in Stuttgart ein Juwelier überfallen. Er selbst wird verletzt, seine Kundin stirbt beim Versuch zu fliehen. Das Vorgehen der Räuber gleicht einem Überfall vom Vorjahr und so geraten die verschwägerten Familien Maslov und Ellinger in den Fokus der Ermittlungen von Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare). Die erwachsenen Mitglieder der Familie haben viel Erfahrung damit, polizeiliche Anfragen an sich abperlen zu lassen und Alibis herbeizubringen. Bleibt der 13-jährige David (Louis Guillaume), der in einem Jugendheim untergebracht ist. Die Kommissare vermuten, dass der strafunmündige Teenager bei dem Überfall als Wachposten eingesetzt war.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer im Schwarzwald, Drama

Wellness im Schwarzwald – das ist Fionas (Wanda Perdelwitz) Plan, als sie gut gelaunt über die Landstraße kurvt. Ein kleiner Unfall jedoch führt sie auf den Berghof von Marlies (Aglaia Szyszkowitz) und Joseph (Martin Lindow). Dass sie dort länger als eine Nacht bleiben würde, hätte die Großstadtpflanze Fiona nie für möglich gehalten. Aber eine Nachricht ihres Lebenspartners Marc (Richard Ulfsäter) wirbelt ihr Leben durcheinander. Marc und sie sind Anwälte, Fachgebiet: Bau- und Mietrecht. Während Marc die großen und komplexen Fälle liebt, kümmert sich Fiona gern um die Probleme der "kleinen Leute".

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Dschungelshow

Vor 20 Jahren flimmerte die allererste Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" über die Bildschirme. Seitdem sicherten sich etliche Prominente wie Costa Cordalis, Désirée Nick und zuletzt Djamila Rowe den Titel des Dschungelkönigs oder der Dschungelkönigin. Doch wer wird es dieses Mal schaffen, die Zuschauerherzen im Sturm zu erobern?

20:15 Uhr, ProSieben, Rogue One: A Star Wars Story, Sci-Fi

Galen Erso (Mads Mikkelsen), ein Waffenbauer, hat sich mit seiner Frau und seiner Tochter Jyn (Felicity Jones) auf einen abgelegenen Planeten zurückgezogen. Das Imperium macht ihn jedoch ausfindig und zwingt ihn, ihnen zu folgen, um den Todesstern zu bauen. Jyn kann fliehen und schließt sich einer Gruppe Rebellen an. Können sie den Bau der ultimativen Superwaffe stoppen?

22:15 Uhr, ZDF, Inspector Barnaby: Der Untergang des Hauses Shirewell, Krimi

Die alteingesessene Familie Shirewell beklagt den Tod des Familienoberhaupts Henry. Obgleich eine natürliche Todesursache festgestellt wurde, hält sich das Gerücht, dass Henry ermordet wurde. Sein ältester Sohn Lucian (Peter Serafinowicz) soll einen Besuch bei seinem Vater genutzt haben, um ihn auf hinterlistigste Weise zu meucheln; eine handschriftliche Notiz seines Vaters, die etwas Ähnliches andeutet, erweist sich jedoch als ziemlich plumpe Fälschung.