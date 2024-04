Tatort, Kitchen Impossible, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Schau mich an": Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) im Einsatz. (cg/spot)

SpotOn News | 07.04.2024, 06:00 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) werden bei einer Mordermittlung verstörende Gewaltvideos gefunden. VOX zeigt die Hamburg-Edition von "Kitchen Impossible". Im Sci-Fi-Film "Chaos Walking" (ProSieben) macht Tom Holland in einer frauenlosen Welt eine Entdeckung.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Schau mich an, Krimi

In einem Abwasserkanal unter dem Münchner Hauptbahnhof finden Arbeiter einen weiblichen Torso. Bei ihren Ermittlungen stoßen Batic (Miroslav Nemec), Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Hammermann (Ferdinand Hofer) im Internet auf verstörende Gewaltvideos. Die Fälle scheinen miteinander in Verbindung zu stehen und schnell wird klar, dass es möglicherweise bald schon einen weiteren Mord geben könnte. Bei ihrer verzweifelten Suche nach dem Täter treffen die Kommissare auf eine erschreckende Welt von online zur Schau gestellten Taten – und geraten selber in Gefahr.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Nach der USA-Edition folgt die Hamburg-Edition. Tim Mälzer lädt Edi Frauneder in seine Heimatstadt Hamburg ein, um dort das kulinarische Kräftemessen fortzusetzen. Diese Edition läuft jedoch unter dem Motto: "Mälzers Stadt – Mälzers Regeln". So werden zum ersten Mal in der "Kitchen Impossible"-Historie die Punkte der ersten beiden Challenges direkt ausgezählt – was bei einem der Kontrahenten für schlechte Stimmung sorgen wird.

20:15 Uhr, ProSieben, Chaos Walking, Sci-Fi

Todds (Tom Holland) Heimatplanet wird nach der Ermordung aller Frauen durch dessen Ureinwohner nur noch von Männern bevölkert. Als Ergebnis des Krieges leiden die Überlebenden unter der Fähigkeit, die Gedanken der anderen zu hören. Als Todd Viola (Daisy Ridley) nach einer Bruchlandung auf dem Planeten entdeckt, ist er umso schockierter, da er ihre Empfindungen nicht wahrnehmen kann. Doch eines ist für ihn klar: Er muss Viola beschützen.

20:15 Uhr, ZDF, Familie Anders – Die rosarote Brille, Romanze

Fabian Anders (Moritz Treuenfels) und seine Noch-Ehefrau Paula (Bettina Burchard) wechseln sich seit einem Jahr bei der Kinderbetreuung ab und ziehen wochenweise zu Mathilda (Aurelia Ott) und Louis (Marian Dilger) sowie den Leih-Großeltern Moni (Ramona Kunze-Libnow) und Ibrahim (Vedat Erincin) ins Haupthaus. Paula trifft sich in ihren kinderlosen Wochen weiterhin in Leipzig mit ihrem Freund Alexej (Tobias van Dieken). Fabian kann sein Singledasein jedoch nicht so recht genießen – bis er überraschend Nora Mannstein (Antonia Bill) wiedersieht, eine Jugendliebe. Nora lässt Fabians Herz höherschlagen, und auf einmal scheint die schmerzhafte Ehe-Auszeit von Paula Sinn zu ergeben. Erst spät bemerkt er die rosarote Brille, durch die er Nora sieht.

20:15 Uhr, RTL, James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben, Thriller

James Bond lebt schon seit einigen Jahren zurückgezogen auf Jamaika. Dort wird er jedoch von seinem alten Freund, dem CIA-Agenten Felix Leiter, aus dem Ruhestand gerissen. Terroristen haben den Wissenschaftler Obruchev aus einem Geheimlabor entführt und dabei die Biowaffe Herakles gestohlen. Nachdem Bond bei seinen alten MI6-Kollegen Informationen eingeholt hat, reist er nach Kuba zu einem Geheimtreffen der Organisation Spectre.