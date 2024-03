Casting läuft Ü60-Datingshow „Golden Bachelor“ kommt nach Deutschland

Im US-Format "The Golden Bachelor" fanden Gerry Turner und Theresa Nist zueinander. (ncz/spot)

SpotOn News | 14.03.2024, 08:00 Uhr

Goldene statt rote Rosen: Die Ü60-Datingshow "Golden Bachelor" kommt nach ihrem Riesenerfolg in den USA bald nach Deutschland. Der Sender RTL ruft nun zum Casting auf.

In den USA ist die Datingshow für die ältere Generation bereits ein Erfolg, jetzt kommt sie auch nach Deutschland. Der Sender RTL kündigte nun an, das Bachelor-Universum auszubauen und mit dem "Goldenen Bachelor" an den Start zu gehen.

Wann es losgeht, ist demnach noch nicht bekannt, der Kölner Sender ruft jetzt zum Casting für alle über 60-Jährigen auf. "Es ist nie zu spät, sich zu verlieben", heißt es in der Anzeige. "Ein Traummann in seinen besten Jahren und 20 Frauen begeben sich auf die Reise ihres Lebens."

"Goldener Bachelor" nach US-Vorbild

In den USA war die Sendung "The Golden Bachelor" im September 2023 beim Sender ABC an den Start gegangen. Der 72-jährige Gerry Turner suchte hier nach der großen Liebe und fand sie am Ende in der 70-jährigen Theresa Nist. Im Januar 2024 heirateten die beiden. Im Herbst 2024 will der Sender das weibliche Pendant, "The Golden Bachelorette" ausstrahlen.

Deutsches "Bachelor"-Universum wächst

In Deutschland ging die erste Staffel von "Der Bachelor" 2003 an den Start, nach neun Jahren Pause ging es 2012 weiter. Seither sucht jedes Jahr ein Junggeselle nach seiner Traumfrau. 2024 startete die 14. Staffel – mit einem Twist: Dieses Mal haben in "Die Bachelors" gleich zwei Single-Männer nach der Liebe gesucht. Bei "Die Bachelorette" steht dieses Jahr die elfte Staffel an. Zudem wurde ab Mai 2018 mehrmals das Spin-off "Bachelor in Paradise" mit ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten der Shows ausgestrahlt.