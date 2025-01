Bei "Gerry Star"-Premiere Überraschung! Caro Cult präsentiert ihren Babybauch

Caro Cult bei der "Gerry Star"-Premiere. (jom/spot)

SpotOn News | 10.01.2025, 10:26 Uhr

Caro Cult hat auf der Premierenfeier der Serie "Gerry Star" alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin präsentierte überraschend ihren Babybauch.

Schauspielerin Caro Cult (30) überraschte bei der Premiere der neuen Amazon-Prime-Serie "Gerry Star" am Donnerstag in Berlin mit ihrem Babybauch. Die 30-Jährige zog in ihrer fließenden, himmelblauen Robe alle Blicke auf sich. Das bodenlange, ärmellose Kleid mit kleiner Schleppe schmiegte sich um den Bauch, auf den die strahlende Schauspielerin immer wieder ihre Hand legte. Die 30-Jährige hatte erst im Mai 2024 ihre Hochzeit mit ihrem langjährigen Lebensgefährten im Interview mit "Bunte" öffentlich gemacht.

Video News

"Gerry Star": Darum geht's

Caro Cult ist Teil des Casts der Comedy-Mockumentary-Serie "Gerry Star", für die sie 2024 vor der Kamera stand. Alle acht 25-minütigen Folgen sind ab 10. Januar bei Prime Video abrufbar. In der neuen Serie der "Die Discounter"-Produzenten lebt Gerry Star (Sascha Nathan) auf einer Bowlingbahn und träumt von einer großen Karriere mit seiner Band Family Strike. Doch der Weg zum Ruhm ist steinig und Gerry Star muss sich vielen Hindernissen stellen. In der Serie sind unter anderem auch Andrea Sawatzki (61), Ben Becker (60) und Robert Stadlober (42) zu sehen.

Ihre erste große Rolle übernahm Caro Cult in Anika Deckers (49) "High Society" (2017). Es folgten Rollen in der Hit-Serie "Babylon Berlin", dem Kinofilm "Nighlife", dem "Tatort: Pyramide", der Amazon-Serie "Viktor bringt's" oder dem Netflix-Freundschaftsdrama "Für Jojo". Für letzteren Streamingdienst stand sie auch für die Serie "Biohackers" vor der Kamera.