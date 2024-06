Konzert im Wembley-Stadion Überraschung in London: Taylor Swift bringt Travis Kelce auf die Bühne

Taylor Swift mit ihrem Freund Travis Kelce (r.) auf der Bühne im Londoner Wembley-Stadion. (dr/spot)

SpotOn News | 24.06.2024, 07:54 Uhr

Eine unvergessliche Nacht im Londoner Wembley-Stadion: NFL-Superstar Travis Kelce überraschte beim Konzert seine Freundin Taylor Swift auf der Bühne - standesgemäß in Smoking und Zylinder.

Was für eine tolle Überraschung für alle Taylor-Swift-Fans beim gestrigen Konzert im Londoner Wembley-Stadion. Bei ihrer dritten Show in Folge in der britischen Hauptstadt hatte sich Taylor Swift (34) etwas ganz Besonderes ausgedacht: Am Sonntag, dem 23. Juni, lud sie ausgerechnet ihren Freund Travis Kelce (34) auf die Bühne ein – um gemeinsam mit ihm zu performen.

Der NFL-Superstar erschien mit Smoking und Zylinder gekleidet neben seiner Freundin, als diese gerade ihren Outfit-Wechsel für "I Can Do It With a Broken Heart" live vor Publikum zelebrierte. Wie zahlreiche Social-Media-Videos beweisen, trug Kelce seine Partnerin zunächst über die Bühne und legte sie auf einer roten Couch ab. Normalerweise übernimmt diesen Part ein Tänzer, doch dieses Mal sprang der Quarterback der Kansas City Chiefs höchstpersönlich ein und strahlte bei seinem Auftritt an der Seite seiner Partnerin über das ganze Gesicht.

🎩 SURPRISE! Travis Kelce came onstage and carried Taylor Swift during her outfit change skit for “I Can Do It With a Broken Heart” #LondonTSTheErasTour 🎥: @PEOPLE’s @Kirsty_Hatcher pic.twitter.com/5KadoRpl52 — Brian A. Hernandez (@BAHjournalist) June 23, 2024

Die weiteren Aufgaben für Kelce: Seiner Freundin, die einen Schwächeanfall vortäuscht, Luft zu zu fächern und ihr Gesicht neu zu pudern. Das Publikum erkannte natürlich sofort, dass hier Travis Kelce selbst Hand anlegte und quittierte den Überraschungsauftritt spontan mit Jubelschreien und viel Applaus. Bevor er lächelnd die Bühne nach kurzer Zeit wieder verließ, zauberte Kelce sogar noch kurz einen kleinen Tanz-Move aufs Parkett und verschwand dann wieder aus dem Sichtbereich des Wembley-Stadions.

Taylor Swift kommt im Juli nach Deutschland

Erst am Freitagabend postete Taylor Swift aus den Katakomben des Kultstadions ein gemeinsames Bild mit Kelce, Prinz William (42) sowie dessen Kindern Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9). Der britische Thronfolger besuchte mit seinen Kindern ausgerechnet an seinen Geburtstag das erste der insgesamt drei aktuellen London-Konzerte von Taylor Swift. Der US-amerikanische Superstar ist aktuell auf großer Europa-Tournee. Im Juli wird Swift insgesamt siebenmal auch in Deutschland zu sehen sein – in Gelsenkirchen, Hamburg und München. Die Tour findet dann im August erneut in London mit fünf weiteren Konzerten im Wembley-Stadion vorerst ihren Abschluss. Im Herbst geht es für Swift und ihren Tross dann in Nordamerika weiter.