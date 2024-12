Die US-Navy hat Hollywoodstar Tom Cruise mit ihrer höchsten zivilen Auszeichnung geehrt. Bei einer Zeremonie in England überreichte Marinestaatssekretär Carlos Del Toro dem Schauspieler den "Distinguished Public Service Award" für seine Verdienste.

Der Hollywoodstar Tom Cruise (62) hat von der US-Navy ihre höchste zivile Auszeichnung erhalten. Bei einer Zeremonie in den Longcross Studios nahe London überreichte US-Marinestaatsekretär Carlos Del Toro (63) dem Schauspieler den sogenannten "Distinguished Public Service Award". Die Auszeichnung würdigt außergewöhnliche Verdienste von Zivilisten um die Marine über einen längeren Zeitraum.

"Es ist mir eine Ehre, Mr. Tom Cruise für seine anhaltende Unterstützung unseres Navy & Marine Corps Teams auszuzeichnen", schrieb Del Toro auf X (ehemals Twitter) zu einigen Fotos von der Zeremonie. "Ihre Arbeit hat Generationen inspiriert, sich in den Dienst unseres Landes zu stellen!"

It is my honor to present the Distinguished Public Service award to Mr. Tom Cruise for his continued support of our Navy & Marine Corps team. Your work has inspired generations to pursue careers of service to our country! pic.twitter.com/WJCSd6VhPw

— Secretary of the Navy Carlos Del Toro (@SECNAV) December 17, 2024