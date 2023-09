Reise nach Indien geplant US-Präsident ist negativ: First Lady Jill Biden hat Corona

Joe und Jill Biden in Florida. (hub/spot)

SpotOn News | 05.09.2023, 09:18 Uhr

Es droht eine neue Corona-Welle: Jetzt hat es auch First Lady Jill Biden erwischt. US-Präsident Joe Biden ist bisher nicht infiziert.

First Lady Jill Biden (72) ist am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat das Weiße Haus bekannt gegeben. Das bisherige Testergebnis von US-Präsident Joe Biden (80) fiel demnach negativ aus. Jill Biden habe "derzeit nur leichte Symptome", heißt es von ihrer Sprecherin Elizabeth Alexander in einer Erklärung. "Sie wird in ihrem Haus in Rehoboth Beach, Delaware, bleiben", fügte Alexander hinzu.

Joe und Jill Biden sind vierfach gegen das Coronavirus geimpft

Die First Lady, die US-Medienberichten zufolge nach ihrer zweifachen Corona-Schutzimpfung bereits zwei Auffrischungsimpfungen erhalten hatte, war vor ihrer aktuellen Infektion bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im August 2022 hatte sie eine Corona-Infektion mit "erkältungsähnlichen Symptomen". Joe Biden, der ebenfalls mindestens viermal gegen das Virus geimpft wurde, wurde im Juli 2022 positiv getestet, nachdem er von einer Auslandsreise zurückgekehrt war.

Joe Biden reist nach Indien

Nach Angaben der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre (49), ließ sich Joe Biden nach dem positiven Test der First Lady ebenfalls auf das Coronavirus testen. Sein Ergebnis sei negativ gewesen. "Er werde sich diese Woche in regelmäßigen Abständen testen und auf Symptome achten."

Die First Lady hatte ihren Mann am Samstag nach Florida begleitet, wo das Paar Gebiete besuchte, die vom Hurrikan Idalia betroffen waren. Sie wurden vor Ort von Senator Rick Scott (70) herumgeführt und trafen sich während des kurzen Besuchs mit mehreren Ersthelfern und örtlichen Beamten. Anschließend begab sich das Paar in sein Haus in Delaware. Der Präsident kehrte danach alleine nach Washington zurück und wird demnächst verreisen: Joe Biden soll noch diese Woche zum G20-Treffen nach Indien kommen. Zudem will er Vietnam besuchen.