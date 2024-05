Bilder gingen viral Heimlicher Star bei Charles‘ Krönung: Was macht „Major Augenschmaus“?

Bei der Krönung von Charles III. vor einem Jahr wurde sein Auftritt im Netz gefeiert. Der Trubel um ihn wurde Major Johnny Thompson aber offenbar zu viel. Inzwischen sieht man den Vertrauten des Monarchen nur noch selten in der Öffentlichkeit.

Beim Ostergottesdienst der Royals sorgte Ende März nicht nur das Erscheinen des krebskranken König Charles (75) für Freude bei den Fans. Auch der heimliche Star der Krönung ein Jahr zuvor, Major Johnny Thompson (40), hatte einen inzwischen seltenen öffentlichen Auftritt. Der ranghohe royale Mitarbeiter wurde Ostern in der St.-Georges-Kapelle auf Schloss Windsor gesichtet, im Anzug anstelle des Kilts seines Regiments. Auf X (vormals Twitter) freuten sich sogleich einige User darüber, wie "schön" es sei, ihn zu sehen.

Der Ostergottesdienst war britischen Medienberichten zufolge Thompsons erster großer Auftritt, seit er sich von seiner Rolle in der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, nachdem er zur viralen Sensation geworden war.

2022 wurde Major Johnny Thompson zum Internetphänomen

Der Rummel um den 40-Jährigen begann bereits vor Charles' Krönung am 6. Mai 2023. Im September 2022 gingen Aufnahmen des Soldaten, wie er im Anzug gekleidet durch die Tore des Buckingham Palasts geht, auf TikTok viral. Der kurze Clip wurde über acht Millionen Mal aufgerufen. Dazu heißt es: "Ich habe 'Major eye candy' gesehen." Der Spitzname, übersetzt etwa "Major Augenschmaus", blieb Thompson.

Seine Bekanntheit ebenfalls, er wurde zu einem Internetphänomen. Wann immer er in seinem Kilt zu sehen war, kommentierten Hunderte von Fans sein "schneidiges" Aussehen in den sozialen Medien. Bei der Krönungszeremonie im vergangenen Jahr wachte der enge Mitarbeiter des Königs unter anderem über dessen Enkel Prinz George (10) und die anderen drei Pagen von Charles. Ein Video von Thompson, wie er an anderer Stelle dem Monarchen in der Westminster Abbey assistiert, wurde über 115.000 Mal auf X angesehen. Ein Online-Händler hatte zwischenzeitlich eine Tragetasche im Sortiment mit dem Aufdruck "Major Johnny Thompson: my kilty pleasure".

War es zu viel Aufmerksamkeit?

Womöglich war Thompson der Rummel um seine Person zu viel. Ende Februar 2024 berichtete die "Times", dass der Adjutant einen neuen Job bei König Charles und Königin Camilla (76) angenommen hat. Eine Quelle aus dem Palast sagte der Zeitung, dass Thompson weiterhin als führender Mitarbeiter des Königspaares tätig sei, allerdings "in einer weniger öffentlichkeitswirksamen Rolle". Offenbar hat der Soldat "die öffentliche Aufmerksamkeit, die er nach der Teilnahme an mehreren hochkarätigen Veranstaltungen mit dem König erhalten hat, nicht genossen".

Thompson ist Mitglied des "Royal Regiment of Scotland" und trat erstmals im Sommer 2018 ins Rampenlicht, als er Queen Elizabeth II. (1926-2022) zu einer Bataillonsprüfung auf Schloss Balmoral begleitete. Er wurde später zum ranghöchsten Leibwächter der Königin.

In einem seltenen Interview mit der BBC sprach er laut der "Times" über die verstorbene Königin. Auf dem royalen Anwesen in Balmoral seien er und seine Frau eingeladen worden, mit Ihrer Majestät zu speisen, erzählte er: "Sie fing sofort an, das Salatdressing zu machen, den Tisch zu decken, und der Abend gipfelte darin, dass ich zusammen mit ihr den Abwasch erledigte, was eine schöne Erinnerung ist."

Von der Queen zu Charles

Nach dem Tod der Queen wechselte Major Johnny Thompson zu König Charles. Er war bei einigen der wichtigsten Ereignisse im ersten Jahr seiner Regentschaft dabei, darunter der Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (46) im Buckingham Palast im Februar 2023. Thompson begleitete Charles und Camilla auch bei ihrem Staatsbesuch kurz darauf in Deutschland und nahm schließlich eine wichtige Rolle bei der Krönung am 6. Mai in der Westminster Abbey ein.

Nach der Krönung half Thompson dabei, US-Präsident Joe Biden (81) auf Schloss Windsor zu begrüßen und begleitete den König und die Königin bei ihrem Staatsbesuch in Frankreich sowie über Weihnachten nach Sandringham.

Nun hat Thompson nicht nur einen neuen Job abseits des Rampenlichts. Angeblich gibt es auch eine neue Frau an seiner Seite. Im Februar wurde er in London händchenhaltend mit einer PR-Managerin fotografiert, die er angeblich bei seiner Arbeit für den König und die Königin kennengelernt hat. Die "Daily Mail" berichtete, dass sich Thompson und seine Ehefrau etwa zwei Jahre zuvor getrennt hatten.