"The Forget Tomorrow World Tour" US-Superstar Justin Timberlake kommt im Sommer nach Deutschland

Justin Timberlake spielt im Sommer 2024 auch in Berlin, Köln, München und Berlin. (dr/spot)

SpotOn News | 23.02.2024, 06:49 Uhr

Die große "The Forget Tomorrow World Tour" von Justin Timberlake macht auch Halt in Deutschland. In vier großen Städten wird der Superstar im kommenden Sommer auf der Bühne stehen. Tickets für die Shows gibt es ab dem 1. März.

Der US-amerikanische Superstar Justin Timberlake (43) wird im Sommer 2024 insgesamt viermal in Deutschland auf der Bühne stehen. Wie der Konzertveranstalter Live Nation bekannt gab, macht der Musiker im Rahmen seiner "The Forget Tomorrow World Tour" auch in Berlin, München, Köln und Hamburg für große Arena-Shows Halt. Seine Tournee startet bereits im Mai im kanadischen Vancouver. Es folgen zahlreiche Nordamerika-Konzerte, unter anderem in Los Angeles, Las Vegas oder New York. Am 26. Juni wechselt Timberlake dann nach Europa, zunächst startet er dort mit einem Auftritt im polnischen Krakau.

Die Deutschland-Termine finden in der Folge am 30. Juni in der Uber-Arena in Berlin, am 31. August in der Olympiahalle von München, am 25. August in der Lanxess-Arena in Köln und am 4. September in der Barclays-Arena in Hamburg statt. Weitere Europa-Stationen sind Antwerpen, Birmingham, Manchester, London, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm und Lyon. Ab Anfang Oktober kehrt Justin Timberlake dann wieder nach Nordamerika zurück und führt dort seine Tournee weiter. Der bislang letzte geplante Auftritt ist am 16. Dezember in Indianapolis.

Tickets für die Deutschland-Termine gibt es ab dem 1. März

Insgesamt umfasst die Tournee 67 Shows von April bis Dezember. In Nordamerika gelten laut Veranstalter bereits 22 Konzerte als ausverkauft. Der allgemeine Vorverkauf für die Deutschland-Termine startet am Freitag, dem 1. März, um 10 Uhr auf der offiziellen Homepage des Sängers, JustinTimberlake.com.

Am 15. März erscheint das insgesamt sechste Studioalbum des Sängers mit dem Namen "Everything I Thought It Was". Bereits im vergangenen Monat wurde daraus die Single "Selfish" ausgekoppelt. Am Freitag, dem 23. Februar, folgt außerdem der Song "Drown". Neben seiner Solo-Karriere bestätigte Timberlake Ende Januar, dass er auch mit seinen ehemaligen *NSYNC-Kollegen im Studio gewesen sei und gab bekannt, dass es bald wieder "etwas Kleines" von der Boyband geben könnte.