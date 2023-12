Stars Usher: Dankeschön an Rihanna

Usher - Super Bowl 2024 Announcement - Instagram - September 24th 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2023, 18:30 Uhr

Der 45-jährige Sänger wird demnächst bei der Halbzeitshow des Super Bowls auftreten.

Usher dankt „Königin Rihanna“ für ihre Unterstützung.

Der 45-jährige Popstar wird während der Halbzeitpause des legendären Super Bowls auf der Bühne stehen. Dieser wichtige Auftritt wurde im vergangenen Jahr von Rihanna absolviert, die ihrem Kollegen jetzt ihre Unterstützung zusagte. Als Antwort auf eine Videonachricht der Fenty-Gründerin schrieb Usher auf X, ehemals Twitter: „Wahre Anerkennung, danke dir, du Königin!“ In ihrem Clip hatte Rihanna den Sänger als „Legende“ bezeichnet. Auf die Frage, ob sie Usher irgendwelche Tipps geben könne, antwortete sie: „Ich kann Usher keinen Rat geben. Usher ist ein Naturtalent, er ist eine Legende und er macht das, seit er ein Teenager ist.“

Die ‚Umbrella‘-Interpretin findet, dass der ‚Yeah‘-Sänger genau der Richtige für die Super-Bowl-Halbzeitshow sei. Sie sagte weiter: „Er ist für diese Show gemacht. Ich freue mich über Entertainer, die dafür gebucht werden, diejenigen, die einfach dafür gemacht sind. Er hat gerade erst in Vegas bewiesen, dass er nicht so schnell verschwinden wird.“ Ebenso wie viele andere Showgrößen hat auch Usher seit längerem eine Residenz in der Casino-Metropole Las Vegas, durch die er seine Karriere wiederbeleben konnte.